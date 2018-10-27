Маршрут выходного дня: прогулка по Айзкраукле

Delfi Turgid
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Экспозиция 'Советские годы'
Маршрут выходного дня: прогулка по Айзкраукле
Foto: Aizkraukles TIP
Зане Мейстере

Один из самых молодых городов Латвии — Айзкраукле, который из основанного в советские годы поселка строителей Плявиньской ГЭС превратился в красивый город, ждет всех в гости. Что интересного там можно посмотреть, рассказал Tūrismagids.

Айзкраукльский историко-художественный музей Kalna Ziedi

Маршрут выходного дня: прогулка по Айзкраукле
Foto: Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Этот дом когда-то принадлежал кузнецу Екабу Даненфельду, а затем его наследникам, которые более 25 лет назад подарили дом городу для создания музея. С тех пор к музею присоединились еще три здания: хранилище, выставочный зал и открытое хранилище, построенные соответственно в 1994, 2000 и 2014 годах. Музей с одной стороны окружает яблоневый сад, а с другой – цветник.

Маршрут выходного дня: прогулка по Айзкраукле
Foto: Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

До конца этого года в музее проходит выставка, посвященная Айзкраукльскому краю. На ней представлены уникальные материалы, рассказывающие о быте и сельском хозяйстве края в период между Первой и Второй мировыми войнами. Среди экспонатов — транспорт, оружие и написанные в Сибири на бересте письма, а также многое другое.

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Экспозиция 'Советские годы'

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Delfi Turgid

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