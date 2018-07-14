Маршрут выходного дня: путеводитель по Малиенской Швейцарии или Алуксненскому краю

Если вы собираетесь в выходные побывать в красивых местах, то отправляйтесь в Алуксненский край, где можно хорошо провести время и на природе, и в черте города. DELFI Tūrismagids рассказывает о самых интересных и ярких достопримечательностях этих мест.

Алуксненский край уже давно прозвали Малиенской Швейцарией, а в путеводителе Shell от 1935 года сказано, что маршрут от Маринькалнса и Яунлайцене до Опескалнской церкви "является одним из красивейших в Видземе".

Алуксненский край круглый год предлагает своим гостям самые разные занятия: захватывающие панорамы со смотровых вышек, прогулки на велосипедах, короткие и длинные пешие походы, отдых в кругу семьи и друзей.

Оказавшись здесь, обязательно попробуйте местную кухню — например, почти в любом алуксненском кафе вы можете отведать бульон с профитролями.