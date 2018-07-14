Маршрут выходного дня: путеводитель по Малиенской Швейцарии или Алуксненскому краю

Delfi Turgid
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Живописное Яунлайцене и вид сверху
Маршрут выходного дня: путеводитель по Малиенской Швейцарии или Алуксненскому краю
Foto: Alūksnes TIC

Если вы собираетесь в выходные побывать в красивых местах, то отправляйтесь в Алуксненский край, где можно хорошо провести время и на природе, и в черте города. DELFI Tūrismagids рассказывает о самых интересных и ярких достопримечательностях этих мест.

Алуксненский край уже давно прозвали Малиенской Швейцарией, а в путеводителе Shell от 1935 года сказано, что маршрут от Маринькалнса и Яунлайцене до Опескалнской церкви "является одним из красивейших в Видземе".

Алуксненский край круглый год предлагает своим гостям самые разные занятия: захватывающие панорамы со смотровых вышек, прогулки на велосипедах, короткие и длинные пешие походы, отдых в кругу семьи и друзей.

Оказавшись здесь, обязательно попробуйте местную кухню — например, почти в любом алуксненском кафе вы можете отведать бульон с профитролями.

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Живописное Яунлайцене и вид сверху

Source info

Delfi Turgid

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