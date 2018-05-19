Маршрут выходного дня. В гостях у суйтов: что посмотреть в Алсунге?

Стоит съездить всего лишь на день в какой-нибудь латвийский город, чтобы убедиться, что у нас очень много красивых и исторических достопримечательностей, необычных историй и интересных традиций. В этот раз DELFI Tūrismagids рассказывает о том, что стоит посмотреть в Алсунге и ее окрестностях.

Латвийская ассоциация сельского туризма организовала для портала DELFI Tūrismagids экскурсию к суйтам.

История суйтов

Алсунга находится в Курземе, примерно в двух часах езды от Риги. Суйты (местные жители Алсунги) называют свое село Алшвангой. До 1561 года здесь хозяйничал Ливонский орден, а затем род фон Шверинов из Померании. В то время распространилось лютеранство, но все изменилось, когда Йоханн Ульрих фон Шверин, будучи в Польше, влюбился в помещичью дочь Барабру Конарску, которая была католичкой.

Foto: DELFI

После свадьбы он принял католичество и поэтому его не ждали в Алшванге. После смерти отца он вернулся домой и стал обращать в католичество остальных жителей области. Так началась история суйтов — именно здесь находится небольшой "островок" католицизма среди протестантского Курземе.

В 2009 году культура суйтов была внесена в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также в список народных традиций Латвийского канона культуры — у суйтов есть свои особенные праздники, песнопения, народные костюмы и т.д.