Маршрут выходного дня. Вкус Латгале: что посмотреть в Прейли

Оказавшись в Латгале, обязательно посетите Прейли и его окрестности, а что посмотреть и чем заняться в этом красивом городке, рассказывает DELFI Tūrismagids.

Ценителям керамики

Большой популярностью пользуется мастерская керамики Jašaspodi, чья хозяйка, переехав сюда из столицы, реализовала идею о собственном бизнесе. По ее словам, керамическое дело она освоила за полгода, смотря видеоролики на YouTube. Теперь сюда приезжают туристы со всей Латвии, чтобы посмотреть и приобрести нетрадиционные для Латгале керамические изделия.

Подробнее по ссылке или по телефону +371 29175252.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

Если вас интересуют традиционные изделия из глины, то отправляйтесь в мастерскую известного керамика Поликарпа Чернявскиса (1923-1997), где вам расскажут о еготворческом пути от изготовления простых хозяйственных сосудов, до изысканных и сложных форм. Здесь есть возможность самим вылепить свою посуду, которую позже пришлют по почте.

Записаться на визит можно по телефону: +371 29879412.