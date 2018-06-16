Маршрут выходного дня. Вкус Латгале: что посмотреть в Прейли

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 5
Большие шахматы в парке
Маршрут выходного дня. Вкус Латгале: что посмотреть в Прейли
Foto: Anatolijs Jakovļevs

Оказавшись в Латгале, обязательно посетите Прейли и его окрестности, а что посмотреть и чем заняться в этом красивом городке, рассказывает DELFI Tūrismagids.

Ценителям керамики

Большой популярностью пользуется мастерская керамики Jašaspodi, чья хозяйка, переехав сюда из столицы, реализовала идею о собственном бизнесе. По ее словам, керамическое дело она освоила за полгода, смотря видеоролики на YouTube. Теперь сюда приезжают туристы со всей Латвии, чтобы посмотреть и приобрести нетрадиционные для Латгале керамические изделия.

Подробнее по ссылке или по телефону +371 29175252.

Маршрут выходного дня. Вкус Латгале: что посмотреть в Прейли
Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

Если вас интересуют традиционные изделия из глины, то отправляйтесь в мастерскую известного керамика Поликарпа Чернявскиса (1923-1997), где вам расскажут о еготворческом пути от изготовления простых хозяйственных сосудов, до изысканных и сложных форм. Здесь есть возможность самим вылепить свою посуду, которую позже пришлют по почте.

Записаться на визит можно по телефону: +371 29879412.

1 5
Большие шахматы в парке

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Маршрут выходного дня: Что посмотреть в Резекне и его окрестностях

Маршрут выходного дня: Что посмотреть в Резекне и его окрестностях

Активный отдых на выходных: 5 отличных природных троп в Видземе

Активный отдых на выходных: 5 отличных природных троп в Видземе

Маршрут на выходные: едем в Тукумс — куча замков и прекрасная природа

Маршрут на выходные: едем в Тукумс — куча замков и прекрасная природа

Все секреты Риги!

Мир роскошных вилл – Межапарк. Что скрывается в тени сосен?
Маршрут выходного дня. Вкус Латгале: что посмотреть в Прейли

Маршрут выходного дня. Вкус Латгале: что посмотреть в Прейли

В гостях у

В гостях у "-завров": 7 самых настоящих "Парков Юрского периода"

Жаркий уик-энд не в Юрмале: куда отправиться в эти выходные

Жаркий уик-энд не в Юрмале: куда отправиться в эти выходные

Искупаться в Эстонию: овеянное легендами прошлого озеро Ванамыйза в Южной Эстонии

Искупаться в Эстонию: овеянное легендами прошлого озеро Ванамыйза в Южной Эстонии

Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку

Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку

подробнее
В гостях у

В гостях у "-завров": 7 самых настоящих "Парков Юрского периода"

Жаркий уик-энд не в Юрмале: куда отправиться в эти выходные

Жаркий уик-энд не в Юрмале: куда отправиться в эти выходные

Искупаться в Эстонию: овеянное легендами прошлого озеро Ванамыйза в Южной Эстонии

Искупаться в Эстонию: овеянное легендами прошлого озеро Ванамыйза в Южной Эстонии

Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку

Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку

10 нетрадиционных туристических направлений Европы

10 нетрадиционных туристических направлений Европы

подробнее