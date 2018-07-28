Маршрут выходного дня. Жемчужина Курземе: как провести выходные в Кулдиге

Живописная Кулдига — это не только исторические объекты и водопад Вентас румба, но и самый разнообразный отдых для взрослых и детей. Что посмотреть и чем заняться в Кулдиге, если у вас выдалась пара свободных дней, рассказывает DELFI Tūrismagids.

Неспешный отдых в Кулдиге

Кулдига сама по себе словно шкатулка с драгоценностями — узкие улочки старого города, черепичные крыши и старинные здания словно переносят на столетия назад. Здесь можно неторопливо прогуливаться, расположиться с книгой или выбрать для себя любой другой вид отдыха.

Foto: Jēkabs Aleksandrs Krūmiņš

Гордость Кулдиги — водопад Вентас румба, который является самым широким в Европе (249 м). Осенью его преодолевает лосось, который идет на нерест, зимой на нем нарастают длинные сосульки, а весной сотни рыбцов буквально перелетают через водопад. Летом водопад становится главным местом, где можно освежиться в жару.

Foto: Shutterstock

С водопада открывается широкий вид на старинный кирпичный мост через Венту, арки которого подсвечиваются в темное время суток.

Ратушная площадь, которая раньше была торговой, по своей форме довольно покатая. Такой ее сделали в древности, чтобы упавшие предметы и грязь смывались в реку, а площадь оставалась чистой. Здесь же находится старое здание ратуши, которая раньше выполняла несколько функций — служила местом принятия важных решений для города, а также тюрьмой.

Foto: Jēkabs Aleksandrs Krūmiņš

Сейчас рядом находится памятник артисту сцены Эвалду Валтерсу, который дружелюбно приглашает на чашечку чая. Говорят, что тот, кто присядет рядом с Валтерcом и выпьет чашку чая, тот, как и актер, проживет до ста лет или дольше.

Foto: Toms Šternbergs

За старой ратушей журчит речка Алекшупите, которая на венецианский манер сложно зажата между зданиями.

Foto: Artis Gustovskis

В заключение прогулки можно попасть на киносеанс под открытым небом — в городском саду каждые выходные устраивают кинопоказы. С собой стоит взять термос с напитком, что-нибудь, на чем будет удобно сидеть и можно наслаждаться фильмами и спокойным летним вечером.