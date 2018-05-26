Маршрут выходного дня: города, поместья и природные тропы в долине Абавы

На этих выходных обещают очень теплую погоду, поэтому не стоит сидеть дома. DELFI Tūrismagids предлагает отправиться в короткое путешествие вдоль курземской реки Абавы и рассказывает, что можно посмотреть на ее берегах.

Абава — неширокая и достаточно мелкая река, поэтому она довольно быстро прогревается и идеально подходит для открытия купального сезона.

Foto: LETA

Возле местечка Пуре Абава выглядит как небольшая водяная канавка, виляющая через поля. В Пуре стоит посетить Музей шоколада, где можно выпить кофе с десертом, узнать интересные детали из истории шоколада и прогуляться до смотровой площадки, с которой открывается живописный вид на Абаву. Подробнее: www.purechocolate.lv.

Дальше по вентспилсскому шоссе сверните налево в Кандаву. Почти у самого перекрестка видна мельница Лигас и пруд, в котором появились первые кувшинки, с водопадом. Здесь негде припарковаться, но на момент остановиться можно — вид того стоит.

Затем по пути Кандава, где с 25 по 27 мая пройдет Праздник Кандавского края. Программа мероприятий доступна по ссылке. Кандава — старинный и романтичный городок в Курземе на берегах Абавы, которому уже более 785 лет. Прогулка по Кандаве словно погружает в историю — мощеные улочки, уличные фонари, ветхие дворики, арки, скульптуры и пышная зелень, а с древних замковых руин открывается вид на долину Абавы и самый старый каменный мост в Латвии.

Foto: Dagnija Gudriķe. Livonijas ordeņa pils makets

Прогуляйтесь по руинам, осмотрите макет замка, который заметен даже с шоссе, а затем поднимитесь к старому городу. Рядом с руинами замка Ливонского ордена расположено массивное квадратное здание со стенами толщиной в два метра. Во времена герцога Якоба здесь производили и хранили порох, а в 19-м веке здесь была тюрьма. Говорят, что из Пороховой башни в замок ведет тайный ход.

Прогулявшись по городу, отправляйтесь на природную тропу на болоте Чужу и к серному источнику. Рядом с Кандавой находится единственное в Латвии насаждение пятилистника — заповедник Čužu purvs. Тропа пролегает через болото, где на территории в 96 гектаров растет кустарниковый пятилистник, который цветет мелкими желтыми цветками. Длина тропы — 2.1 км и тропа оборудована указателями. Рядом находится серный источник, обладающий целебными свойствами. В 1903 году рядом была построена лечебница, куда до 1940 года приезжали на лечение со всей Латвии.

Foto: Egils Rēdmanis. Gulbis Teteriņa ezerā

Для любителей плавания рядом с Кандавским государственным сельскохозяйственным техникумом открыт бесплатный плавательный бассейн рядом с сосновым лесом — здесь есть несколько бассейнов и вышка с трамплином (3, 5, 7 и 10 м). Рядом находится озеро Тетериня и спортивный комплекс техникума. Адрес: ул. Дайгонес 14, Кандава.

Двигаясь дальше в сторону Кулдиги, примерно на полпути в Сабиле стоит свернуть налево к тропе Имулас в природном парке "Долина Абавы" в Маткульской волости. Это природная тропа длиной 4.3 км, которую не так давно обновили, снабдили указателями, очистили от старых деревьев. Один ее конец начинается у кемпинга Vītiņi у места, где Имула впадает в Абаву, а второй — у городища Бусес. Красивая тропа ведет вдоль правого берега реки Имулы, отличающегося разнообразием — берег бывает пологим и очень крутым. Тропа доступна для всех, но нужно учитывать, что на ней есть и более сложные участки с резкими подъемами, спусками и лесенками.

Foto: Delfi foto lietotājs ROTVIL

По тому же берегу по грунтовой дороге отправляйтесь в направлении Сабиле — дорогу окружают красивые пейзажи и по пути вас ждет еще один интересный объект — гора Zviedru cepure, где можно остановиться и отдохнуть.

Foto: Publicitātes foto

В Сабиле можно покататься на плоту, который курсирует по реке до водопада Абавас румба и обратно. Продолжительность поездки зависит от числа пассажиров — от 1 до 3 часов. Группам до 25 человек необходима запись по телефону 26660690.

Foto: Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde

В Самом Сабиле также есть на что посмотреть — можно отправиться на экскурсию на винную гору, винодельню, где делают сабильский сидр и абавское вино, посетить художественный музей под открытым небом в Педвале, кукольный сад и многое другое.

Foto: Sabiles Tūrisma informācijas centrs

Если время позволяет, то можно посетить водопад Абавас румба. Подъезд к нему платный, но зато там можно искупаться и порезвиться в воде, так что это того стоит.

Foto: Delfi foto lietotājs dirinsh

Здесь есть места для пикника и костра, где можно пообедать и поставить палатку, если вы решили остаться здесь на ночь и порыбачить. Также можно прокатиться на зиплайне — тросе через реку. Чтобы попасть к зиплайну, следуйте указателям на кулдигском шоссе.

По дороге в Кулдигу можете заглянуть в песчаные пещеры Мараскамбари.

Foto: Delfi foto lietotājs dirinsh

Примерно в 15 км от пещер расположен городок Ренда, при въезде в который вы снова пересечете Абаву. Здесь река намного шире и спокойнее. Здесь находится водопад Ивандес — три небольших каскадных водопада, которые выглядят как иллюстрация к сказке, особенно когда вокруг зеленеют липы.

Foto: Delfi foto lietotājs dirinsh

Это самая дальняя точка нашего маршрута. На обратном пути вы можете заехать подкрепиться в ресторан рядом с поместьем Руменес. Если вы устали, то здесь же можно отдохнуть в уютных гостевых номерах.

Foto: Hotel "Bergs"

В кафе поместья Руменес можно расслабиться с бокалом вина и вкусным десертом и почувствовать себя в загородном шато где-нибудь во Франции или Германии. Меню разработал шеф-повар ресторана Bergs Янис Звирбулис, который учился поварскому делу во Франции.

На ночлег можно остановиться в более скромном, но милом комплексе отдыха Plosti на полпути между Кандавой и Сабиле — здесь можно арендовать небольшие домики с местом для костра, где вы сами можете пожарить шашлык, а также натопить баню.