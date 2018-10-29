Маяки, ж/д станция и водонапорные башни: 11 объектов индустриального наследия, которые стоит посмотреть в Курземе

Индустриальное наследие – это свидетельства истории о том, какой была жизнь несколько веков назад. Благодаря эстонско-латвийской программе сотрудничества "Interreg", на протяжении нескольких лет была возможность заняться сохранением и популяризацией этих объектов.
Маяк Овишу
Маяк Овишу на побережье Курземе считается старейшим действующим навигационным сооружением в Латвии. Маяк был построен в 1814 году. Высота башни маяка Овишу составляет 37 метров. Конструкция башни – двойной цилиндр. Диаметр внешнего цилиндра составляет 11,5 метров. Внутри внешней выложенной камнем стены находится вторая башня, диаметром 3,5 метров. Маяки такого типа, башни которых состоят из двух цилиндров, в 18 и 19 веке в Европе использовались как защитные сооружения в случае нападения неприятеля.
Высота башни, не считая высоты прожектора, составляет 29,6 метров, а высота прожектора составляет (без флюгера, но вместе с основанием) шесть метров. Высота светового луча над уровнем моря составляет 38,1 метров. Белый свет маяка, который виден на расстоянии 7,5 морских миль, загорается раз в 7,5 секунд.
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