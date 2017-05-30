К юбилею подготовлена развлекательная программа:
- в 12.10, 13.30, 14.30, и 15.40 посетителей будет развлекать пост–фольклорная группа "Rikši";
- в 13.00 каждый желающий сможет поучаствовать в мастер–классах по изготовлению шмаковки, а также послушать рассказы мастера;
- в 14.00 Центр любознательности "Zinoo Daugavpils" проведет мастер–класс по изготовлению мороженого, в составе которого присутствует шмаковка;
- в 15.00 будет проведена экскурсия "Познай драгоценности экспозиции музея", во время которой будет возможность узнать о необычных экспонатах музея;
- с 12.00 до 16.00 в музее будет открыт гадальный салон, где латгальская предсказательница предскажет будущее.
О музыкальном оформлении позаботится Илона Степиня, которая будет играть на гуслях.
С момента открытия музея его посетило уже более 7600 человек. В цифровой экспозиции музея с помощью новейших технологий можно интерактивно исследовать процесс изготовления шмаковки, а также осмотреть аутентичное оборудование. Дополнительно к рассказу о происхождение напитка, в музее доступна подробная информация о истории Латгальского региона, что помогает осознать и понять историю региона в самых значимых этапах. Экспозиции музея играют также образовательную роль, потому что представляют информацию и о вреде алкоголя. Музей предлагает услуги гида как для групп, так и для индивидуальных посетителей. Услуги аудиогида можно использовать бесплатно на шести языках – латышском, латгальском, русском, английском, немецком и литовском.
Музей был создан благодаря проекту "Museum Gateway", который был реализован при финансовой поддержке инструмента европейских соседских отношений и программы трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси, а также финансовой поддержке Даугавпилсского городского самоуправления.
Экскурсии для групп необходимо бронировать заранее: 654 65422818, 26444810, info@smakovka.lv