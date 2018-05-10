Наступило время сказок: Открытие сезона и еще четыре причины поехать на этих выходных в Тервете

Грядущие выходные обещают быть по-летнему теплыми и потому нет ни одной причины сидеть в душных городах. Куда поехать? Да хотя бы в Тервете! Мы нашли целых пять причин сделать это именно в эти выходные.

Во-первых, в субботу в Природном парке в Тервете состоится открытие сезона. Обещаны театральные представления и творческие мастерские. Есть шанс повстречать гномов и героев сказок Анны Бригадере! Начало в 12:00.

Во-вторых, в воскресенье на террасе кафе Природного парка в 13:00 состоится концерт, посвященный Дню матери.

В-третьих, на выходных открывается "Tērvetes Gaisa takas" — веревочные тропы для любителей активного отдыха. Вечером 12 мая там будет концерт, а еще на протяжении всего уикенда обещают сюрпризы хозяевам собак.

Foto: Publicitātes foto

В-четвертых, в субботу и в воскресенье в хозяйстве "Viestardi" — праздник тюльпанов, во время которого можно будет полюбоваться на тюльпаны аж 400 разных сортов. На месте будет работать базарчик и детские мастерские, будут звучать песни и танцеваться танцы. В обед угостят супом, а вечером — пирогом, приготовленным хозяйкой.

В-пятых, в эти выходные "в полную силу" работают и все прочие места отдыха Тервете и окрестностей: дом бабочек рядом с Природным парком Тервете, деревянный Терветский замок и музей Анны Бригадере "Sprīdīši".