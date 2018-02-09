Не только Фестиваль ледовых скульптур. Топ-5 зимних развлечений в Елгаве

Как известно, с пятницы по воскресенье в Елгаве проходит 20-й Фестиваль ледовых скульптур. Раз уж вы все равно на него собрались, заодно сможете осмотреть и другие достопримечательности столицы Земгале.

О фестивале мы уже писали. Если вы ищите практическую информацию с паролями, явками и ценами, то вам сюда. А если вы туда собрались, заодно можете заделаться заядлым туристом и попробовать вот что…

1. "Три сестры" туризма Елгавы

Foto: Publicitātes foto

Если вы по какой-то причине до сих пор не были в Елгаве как турист, то начать стоит с "трех сестер" елгавского туризма — башни Елгавской церкви Святой Троицы, Елгавского музея истории и искусства им. Г. Элиаса и мемориального музей Адольфа Алунана. Хотя бы потому, что в каждом из этих объектов за 5 евро можно купить "Единую входную карту" — и бесплатно посетить два оставшихся.

Башня Елгавской церкви Святой Троицы выглядит отнюдь не как башня церкви, пугаться не надо. Это скорее "вертикальный музей", в котором вас ждут интерактивные мультимедийные экспозиции об истории Елгавы, церкви Святой Троицы, первых президентах Латвии и народном костюме Земгале, смотровая площадка, выставка Эдите Паулс-Вигнере "Старые кружева", ресторан и туристический информационный центр.

Где: ул. Академияс 1.

Время работы: Пт, Сб экспозиции и смотровая площадка 10:00-22:00, Вс — экспозиции и смотровая площадка 11:00-20:00.

Подробнее: тут.

Елгавский музей истории и искусства им. Г. Элиаса предлагает экспозиции о Елгаве от первобытных времен до наших дней, коллекцию работ художника Гедерта Элиаса, выставку работ немецко – балтийских художников из Эстонии.

Где: ул. Академияс 10.

Время работы: Пт-Сб 11:00 – 22:00, Вс 11:00-20:00.

Подробнее: тут.

Мемориальный музей Адольфа Алунана посвящен отцу латышского театра Адольфу Алунану. Там устроена интерактивная экспозиция и выставка.

Где: ул. Филозофу 3.

Время работы: Пт-Вс 11:00-20:00.

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