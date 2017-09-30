Не только "золотая осень". Чем еще заняться в Сигулде в это время года

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Любование "золотой осенью" стало ежегодной латвийской традицией, когда подавляющее большинство рижан и жителей других городов предпочитают выезжать на природу. Традиционно Сигулда – главный пункт назначения в это чудесное время года, однако в ней можно не только любоваться чудесными видами и собирать букет из разноцветных листьев. Портал Delfi решил вспомнить, что еще можно делать в Сигулде в это время.