Историческое наследие

Не только "золотая осень". Чем еще заняться в Сигулде в это время года
Foto: sigulda rudens

В любую пору года можно посмотреть средневековые Сигулдский и Турайдский замки, новое Сигулдское поместье, побродить по старейшим пещерам, прогуляться по рельефным паркам. Если от Сигулдского старого замка остались одни развалины, то его Турайдский сосед сохранился куда лучше. На территории музея-заповедника расположены памятники культуры, археологии и архитектуры. Взрослый билет на экскурсию по замку в летний период стоит € 5.