Невероятно для наших дней: ресторан в Латвии, где беременных кормят бесплатно

В 110 километрах западнее Риги есть город Сабиле, где в небольшом ресторанчике беременным женщинам предлагают выбрать любое блюдо из меню абсолютно бесплатно.

"Мне сказали, весело подмигивая, странную фразу: "О, с вами все ясно". Я очень удивилась и с недоверием стала выбирать блюдо из меню. Выбрала, заказала, а денег с меня не взяли. Сказали, что беременным здесь обед бесплатно. Я такое первый раз вижу! Хотя и раньше знала, что тут очень хорошее место: год от года блюда все лучше и лучше, большие порции, потрясающее обслуживание и особое, очень теплое отношение к семьям, которые приезжают на обед в этот ресторан", — рассказала в сети Твиттер Эльза.

Небольшой городок Сабиле расположен в очень красивом месте долины реки Абава в Латвии. Уютный старый город, романтические пейзажи, знаменитая Винная горка — символ Сабиле, где растут персики, абрикосы, грецкие орехи, а в июле проходит популярный винный фестиваль — все это привлекает сюда многочисленных туристов не только из Латвии, но и из других государств. Нагулявшись по городу и вдохновившись красотой здешних мест, туристы едут дальше — в нескольких километрах от города есть замечательная корчма под названием "Plostkrоgs", которой гордятся все местные жители.

iesaku: Plostkrogs (Kuldīgas šoseja, starp Kandavu un Sabili). Izcils ēdiens gadu no gada, lielas porcijas un burvīga attieksme pret ģimenēm. Grūtnieces ēd par velti - pirmoreiz ko tādu redzu! pic.twitter.com/zJzdjaVcoN — Elza (@gandrizmamma) July 15, 2018





С недавних пор в этом ресторане беременных женщин обслуживают бесплатно — будущая мама может не платить за выбранное из меню блюдо. Обычно этот факт вызывает у посетителей восторг и бурю положительных эмоций. Хотя, конечно, есть и те, кто считает, что бесплатное блюдо для беременных — продуманная реклама для корчмы.

"Я думаю, что такие вещи нельзя распространять в интернете. Пусть это будет сюрпризом для беременной посетительницы. А то сюда будет массовое паломничество беременных", — написал один из гостей ресторана.

"Где вы видели, чтобы в ресторане давали что-то бесплатно?!", — удивляется Инара. "Сюда стоит приехать не для того, чтобы получить бесплатный обед, а чтобы убедиться, что в наши дни есть еще люди с благородными порывами и поступками".

"Очень хорошая идея. Но зная наших людей, уверен, что будет много обманщиц. Подушка, немного смелости — и вот тебе бесплатный обед. Не заставлять же их снимать верхнюю одежду и проверять, на каком месяце беременности они. Но идея отличная", — прокомментировал Армандс.