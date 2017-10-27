"Ночь легенд-2017" в латвийских замках. Куда ехать и на что смотреть в эти выходные?

В эти выходные, а если точнее, то в ночь с 28 на 29 октября, в латвийских замках и поместьях пройдет очередная "Ночь легенд". "Журнал" подготовил исчерпывающий гид, который пригодится всем, кто решит отправится в эту субботу в путь.

Интересно, что те, кому удастся посетить хотя бы пять замков из списка, примут участие в розыгрыше призов, а 50 наиболее активных путешественников получат приглашение на бал, который пройдет в Яунпилском замке 25 ноября этого года. Более детальную информацию по предложению каждого замка можно найти на www.pilis.lv, мы же компактно и наглядно обобщили информацию о большинстве замков, принимающих участие в "Ночи легенд".

В радиусе до 100 километров от Риги

Foto: Nataly Hlapkovska

Замок Бириню (Bīriņu pils) будет ждать гостей с 18:00 до 22:00. Показывать будут реновированную водонапорную башню. Цена: бесплатно.

В Унгурмуйже (Ungurmuiža) запланированы дегустация в местном ресторане (в 19:30), вечер русского романса (в 20:00) и рассказы про поместье и его хозяев (после 21:30). Цена: 10 евро за романсы или 18 евро за дегустацию и романсы.

Foto: Jānis Avotnieks

Абгунстское поместье (Abgunstes muiža) будет открыто с 18:00 до полуночи. В программе "прочувствование" семи "мест силы", творческая мастерская, фотокомната и фирменные блинчики. Цена: до 6 евро, есть возможность сыграть в местный квест (10 евро за 30 минут за группу до пяти человек).

Вилцское поместье (Vilces muiža) начнет уже в шесть вечера — с лекции и возможности осмотреть выставку. На 20:00 запланирована театральная постановка "Калиостро в Вилце" общества "Тайные агенты", а после десяти вечера в погребе начнут ставить физические, химические и, конечно же, магические эксперименты. Цена: бесплатно.

Foto: F64

В Новом замке в Цесисе (Jaunā pils) весь вечер ожидаются танцы, песни, мастерские, кофе и булочки. Цена: неизвестно.

В парке и чайном домике Элейского поместья (Elejas muiža) все начнется уже в 16:00. В это же время стартует экскурсия по парку. С этого же часа и до 20:00 будет работать творческая мастерская, посвященная изготовлению карнавальных масок. А фокусники и иллюзионисты "всю дорогу" будут обманывать почтенную публику почем зря. В 19:40 — салют! Цена: бесплатно, но за горячий чай в чайном домике придется заплатить.

Лиелвирцавское поместье (Lielvircavas muiža) сразу, уже в восемь часов, зовет в гостей в свою церковь, где будут рассказывать рассказы и вести лекции. В самом поместье все начнется в 22:00. Накормят, покажут коллекцию старых утюгов (и расскажут про них немало) и усладят слух старинной музыкой. Плюс экскурсии! Цена: бесплатно.

В Свитенском замке (Svitenes pils) все будет в розах. Фотовыставка про розы, мастерская по работе с розами, вот это все. Плюс концерты, экскурсии и угощения. Время работы: с 19:00 до 23:00. Цена: 1 евро. Плюс неизвестная плата за участие в мастерской по изготовлению пирожных.

Foto: Publicitātes foto

Веселавское поместье (Veselavas muiža) будет развлекать гостей театром теней, концертом, стихами, выступлением клоунов, фотовыставкой и экскурсиями с гидом. И накормят! Единственный участник "Ночи легенд", работающий, собственно, ночью, то есть дольше полуночи — с 20:00 до 3:00. Цена: 10 евро.

В Лиепупском поместье (Liepupes muiža) взрослым будут показывать кино, а детей развлекать мастер-классами на кухне. Цена: неизвестна.