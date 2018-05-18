"Ночь музеев-2018" в Риге: Путеводитель по 20 лучшим местам столицы

19 мая по всей Латвии пройдет ежегодная Ночь музеев. Тема этого года – "Колыбель" – рождение государственности, свобода и края Латвии. По традиции в Ночь музеев для посетителей будут открыты также учреждения госуправления, включая Сейм и резиденцию президента Латвии. Но мы собираемся не только туда, поэтому портал DELFI составил краткий путеводитель по наиболее интересным событиям в столице.

Сразу оговоримся, что число участников Ночи музеев в этом году довольно значительно и успеть всюду будет совершенно невозможно. Так, например, только в одной Риге посетителей будут ждать аж в 77 местах – музеях, учреждениях и объектах. И это не считая музеи, расположенные за пределами столицы Латвии.

Кроме того, в Ночь музеев (с 18:00 до 00:00) билеты на поезд будут продаваться со скидкой в 50%, а в Риге организуют дополнительные рейсы общественного транспорта.

Итак, поехали:

Старая Рига: Рижский замок, Сейм, медицина и спорт

Рижский замок

В Рижском замке открыта реставрированная и реновированная часть предзамка, в которой находится резиденция президента Латвийского государства.

У посетителей появится возможность осмотреть все представительские залы предзамка – Гербовый зал, Белый зал, Посольский зал и Праздничный зал, а также парадный вестибюль и лестницу, Рижский салон, комнату Доротеи и рабочий кабинет первого президента Латвийского государства Яниса Чаксте.

Стоит участь, что перед входом будет проводиться проверка безопасности и организаторы просят не брать с собой большие сумки, еду, металлические предметы и животных.

Открыто с 19:00 до 24:00.

Адрес: площадь Пилс, 3, Рига

Tел. 67092106; www.president.lv

Foto: DELFI

Сейм Латвийской республики

Здание Сейма предлагает посетителям экспозицию "У колыбели Латвии: кто основал наше государство?". Посетители также смогут осмотреть помещения парламента и Зал заседаний.

Открыто с 19:00 до 24:00.

Адрес: Улица Екаба, 11, Рига

Tел. 67087321; www.saeima.lv

Музей истории Риги и мореходства

В этом году музей истории Риги и мореходства предлагает множество экспресс-выставок - "Нянчить, лелеять и познавать Латвию", "Страж колыбели. Экспресс-выставка "История судна "Саратов"", "Прикоснуться к началам Латвии, создавать будущее Латвии" и т.д. Кроме того в музее будет работать фотосалон "В Латвии быть, Латвией быть", а также появится возможность сфотографироваться в необычных интерьерах.

Открыто с 19:00 до 01:00.

Адрес: Улица Паласта, 4, Рига

Тел. 67211358; 67356676; www.rigamuz.lv

Foto: LETA

Музей фармацевтики

Здесь вы сможете узнать необычные факты о работе аптек и фармацевтики в прошлом, а также увидеть и испытать на себе алхимиков в их собственной лаборатории. Такэе можно будет познакомиться с банными традициями и узнать как пеленали детей раньше и как это делают сейчас (а помогут в этом представители Медицинского колледжа университета имени П. Страдиньша). Ну и если это будет уже ваш пятый музей за ночь, то не забудьте отдохнуть за чашкой вкусного травяного чая, заваренного прямо на огне.

Открыто с 19:00 до 01:00.

Адрес: Улица Р. Вагнера, 13, Рига

Tел. 67213008; www.mvm.lv

Латвийский музей спорта

Помимо проходящих в музее выставок, любители спорта смогут увидеть слайдшоу "Первая олимпиада Латвии в 1920 году" и документальный фильм "Узел Дукурсов". А также встретиться с латышскими спортсменами, которые участвовали в последних Зимних олимпийских играх. Кроме того будет работать симулятор Сигулдской трассы и все желающие смогут сесть в сани Мартина Дукурса и проехать по трассе.

Открыто с 19:00 до 01:00.

Адрес: Улица Алксная, 9, Рига

Тел. 67225127; www.sportamuzejs.lv

Кроме вышеупомянутых музеев в Старой Риге в акции принимают участие также выставочный зал "Арсенал", Латвийский музей архитектуры, Художественный музей "Ригас биржа", Музей баррикад 1991 года, Дом Менцендорфа, Музей декоративного искусства и дизайна, Латвийский музей фотографии, Музей народного фронта и Рижский киномузей. Программу их мероприятий можно найти на сайте.