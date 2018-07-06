Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас

Delfi Turgid
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Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас
Foto: Artūrs Zaremba

Лето — идеальная пора для путешествий и приключений, а на велосипеде это вдвойне приятнее. Артур Заремба убедился в этом сам, объехав на велосипеде озеро Разнас, которое называют Латгальским морем, и поделился впечатлением с Delfi Tūrismagids.

"Мы с женой уже в прошлом году собирались объехать озеро Разнас, но мы думали, что для этого нужна какая-то особенная подготовка, и так и не поехали. А в этом году все случилось как-то спонтанно уже в самом начале велосезона", — рассказывает Артур.

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас
Foto: Artūrs Zaremba

Маршрут вокруг озера составляет 37 километров. По словам Артура, весь маршрут, не считая привалы, они одолели за 2 часа 15 минут.

Стоит учесть, что половина расстояния выложена асфальтом, а вторая — гравием, из которых 5-7 км были в очень плохом состоянии. Наверняка, по этим дорогам время от времени проходятся грейдером, и может повезти на нормальное состояние. Артур предупреждает, что дороги не маркированы и есть большая возможность заблудиться, если с собой нет карты или навигатора.

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас
Foto: Artūrs Zaremba

"Мы начали с Чорнайской волости. Поначалу дорога Резекне — Краслава довольно извилистая, холмистая и узкая. По обочине ехать не получается, поэтому мы ехали по проезжей части — довольно боязно. После этого дороги становятся спокойнее и проблем с движением больше нет. Маршрут я бы назвал средне тяжелым, но если часто делать перерывы на отдых, то вполне себе возможным даже для тех, кто на велосипед садится раз в год", — убежден велолюбитель.

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас
Foto: Artūrs Zaremba

Артур рассказывает, что хоть и видел озеро Разнас сотню раз, оно и в этот раз не оставило его равнодушным — каждую минуту окружают живописные виды. Артур рекомендует включить в маршрут и Маконькалнс, который находится в паре километров дальше от озера, но дух захватывающая панорама оттуда стоит того.

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас
Foto: Artūrs Zaremba

О чем стоит позаботиться перед поездкой? Обязательно возьмите с собой достаточно питьевой воды, яркие жилеты, чтобы другие участники дорожного движения могли видеть вас с расстояния, и очень важно одеться в комфортную и соответствующую погоде одежду.

Source info

Delfi Turgid

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