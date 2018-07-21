Очарование старины и роскошный замок: что посмотреть в Дундаге и ее окрестностях

Delfi Turgid
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Парк экзотических животных
Очарование старины и роскошный замок: что посмотреть в Дундаге и ее окрестностях
Foto: Ainars Gaidis

21 июля в Дундаге пройдет фестиваль скландраусисов и DELFI Tūrisma gids совместно с Дундагским туристическо-информационным центром рассказывает, что еще можно посмотреть в Дундаге и ее окрестностях параллельно фестивалю.

Кубальская школа-музей

Школа-музей расположена в 6 км от центра Дундаги и это старейшая бревенчатая школа в Латвии, построенная в 19-м веке. В музее можно увидеть по старинке обставленные классы, традиционную печь мантельскурстенис, обновленный двор и прогуляться по местным тропам.

В Кубальской школе раньше жил и работал один из первых работников латышской культуры Эрнест Динбергс (1816-1902), проработавший здесь 40 лет. Он написал полторы сотни книг, причем многие из них впервые на латышском языке затронули некоторые темы. Кстати, в этой школе в свое время учился и Кришьянис Баронс.

Очарование старины и роскошный замок: что посмотреть в Дундаге и ее окрестностях
Foto: Ainars Gaidis

Время работы::
Пн —Пт: 8 — 17 (1 мая по 31 октября)
Сб, Вс: по предварительной записи
Сб: 8 — 17 (весь июль)
Телефон: +371 26332238
Подробнее здесь.

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Парк экзотических животных

Source info

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