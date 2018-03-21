Один день в Бауске: отреставрированный замок, советская экспозиция и удивительные автомобили

У путешествий вне сезона есть свои преимущества. Например, в музеях экспозиции меняются весь год, а работники музеев могут уделить вам все свое внимание и вам не придется продираться сквозь толпы посетителей, чтобы получше рассмотреть экспонаты. А в зимние месяцы можно насладиться заснеженными пейзажами, пишет TūrismaGids.lv.

Бауска — идеальный город для таких поездок. Сюда можно быстро и легко добраться, междугородние автобусы курсируют каждые полчаса. В городе много маршрутов с интересными объектами для любой аудитории, а гуляя пешком, можно насладиться чудесными природными видами.

В Информационном центре для туристов, который расположен в Бауске в здании Ратуши недалеко от вокзала, можно получить карту города с достопримечательностями, а если вы не знаете, что бы хотели увидеть, то работники центра с удовольствием вам помогут. Здесь можно увидеть и древнюю мерную конструкцию, на которой вы можете взвеситься и помериться, и узнать свои параметры в пудах и локтях.

Foto: Katrīna Kraukle

В центре можно приобрести и выдуманные инструменты, например, чаркометр, который определяет, сколько баускского пива можно выпить, и конфетометр для детей, который показывает, сколько конфет может съесть ребенок.

Foto: Katrīna Kraukle

Руководительница Информационного центра для Туристов Инесе Туркуполе-Зилпуре рекомендовала посетить сад в Синагоге, посвященный памяти еврейского народа — новый и необычный объект в городе, а также посмотреть Баускский замок, который является единственным отреставрированным замком в стиле ренессанс в Латвии. В маршрут мы внесли и Баускский музей с экспозициями, переносящими посетителей обратно во времени, а также филиал Рижского моторного музея, в котором можно увидеть уникальную коллекцию автомобилей.

Еще один объект по пути к замку — Розовая аллея на улице Ригас: "Местные жители создали декорации из роз, вышитых и прикрепленных к старинным зданиям. Розы выбраны неслучайно — у родившегося в Бауске поэта Вилиса Плудониса есть стихотворение "Из всех цветов милей мне розы темно-красные", а также потому что на юбках земгальских народных костюмах вышит традиционный узор из роз". Также нам рассказали и о предстоящих фестивалях в Бауске, например, "Праздник рыбца", который проходит 15 апреля, где рыбаки соревнуются за самый большой улов, поскольку в Бауске рыбалка очень популярна.

Foto: Katrīna Kraukle

Первым делом мы решили осмотреть Ратушу, которая была самым большим и роскошным зданием в Курляндском и Семигальском герцогстве. Здесь находится и ЗАГС, где 400 лет назад находилась комната для прислуги, а на верхнем этаже располагается зал заседаний и канцелярия. Интерьер разработали местные жители — художники Дайнис Бругис и Ина Лине. В этом зале можно увидеть древнюю гравюру с изображением Бауски 17-го века и оригинал 400-летней гравюры "Страшный суд" — единственной сохранившейся в полном комплекте.

Foto: Katrīna Kraukle

Посетив сад Синагоги и Розовую аллею, мы двинулись в сторону Баускского замка. Уже с дороги видны его очертания, а приблизившись к реке Мемеле, передо нами открывается живой пейзаж. По пути мы наткнулись на знак, указывающий на пешую тропу вдоль берега реки, ведущую к замку. С этой тропы хорошо видно обновленную часть и руины замка, что создает интересный контрастный эффект.

Тайга Скане, руководитель научно-образовательного отдела Баускского замка, рассказала, что вся информация для обновления и реставрации замка была получена путем изучения документов, архитектуры и археологии. Кроме того, почти полностью сохранилась оборонительная система замка.

Foto: Katrīna Kraukle

По словам Тайги Скане, старинная часть руин замка будет сохранена и будет служить в качестве романтического пейзажа. Крепость же замка сохранена как военная постройка 15-го века – она имеет особенное значение для культурного наследия Латвии и изучения истории.

Foto: Katrīna Kraukle

В Баускском замке действует несколько выставок, например, "Одежда и украшения Курляндского 1562-1620 гг.", где представлены реконструкции древних костюмов. Здесь можно увидеть находки из герцогских захоронений, чехлы, которые надевали на обувь, чтобы та прослужила дольше и многие другие экспонаты. А вот изучение женской обуви было весьма затруднено, поскольку на исторических изображениях обувь почти не видна под длинными юбками и платьями.

На выставке представлены фотографии, на которых видно, что проблема обрушения берега реки уже существовала в 18-м и 19-м веках и существует до сих пор. Сотрудники музея сообщили, что в ближайшие годы планируется тщательное укрепления склона.

В музее можно отправиться на тематические экскурсии с рассказами о том, как жили раньше, можно научиться танцам эпохи Ренессанс, узнать, как тогда носили наряды, и поучаствовать в забавах придворных вельмож.

В замке можно увидеть коллекцию каменных чеканок и их оригиналов, побывать в зале, под которым еще за тысячу лет до рождения Христа жили племена балтов, а также посетить покои герцога и герцогини Курляндских и осмотреть одну из крупнейших коллекций пушек в Латвии.

Foto: Katrīna Kraukle

В музее планируется разместить галерею портретов Герцога Курляндского, и коллекцию каменных горшочков. Сейчас в замке ведутся работы по подготовке к весеннему сезону, но это ничуть не мешает посетителям, однако одеваться следует потеплее, поскольку в помещениях довольно прохладно. По словам Тайги Скане, на осмотр всего замка нужно минимум два часа.

На смотровую башню сейчас не пускают, поскольку из-за обледенения это опасно, а с мая сюда могут подняться все желающие перед закрытием башни летом на реконструкцию. Башню планируется открыть только в 2020 году.

Foto: Katrīna Kraukle

Дальше в программе — Баускский музей с экспозицией "Бауска в 20-м веке". Руководитель исторического отдела музея Айгарс Уртанс рассказал, что эту экспозицию можно пройти тремя способами: "Идея заключается в том, что посетитель попадает на импровизированную улицу, где можно увидеть, как раньше выглядела Бауска. На другой стороне улицы можно заглянуть в тогдашнюю жизнь жителей — в магазине или в комнате, увидеть, как тогда жили. Экспозицию можно пройти самому, а можно и с гидом, который расскажет и укажет на отдельные детали, заслуживающие особого внимания. Третий способ: "Приключение в Бауске" — это театрализованное представление, образовательная программа, где работники переодеваются и исследуют все вместе с посетителями.

На этой выставке можно заглянуть в городской фотосалон, мастерскую кузнеца (в то время это была уважаемая профессия, поскольку очень много передвигались на лошадях), старинную парикмахерскую и другие места. В одном из них находится первый телевизор в Бауске, который до сих пор работает. Уртанс поясняет, что для детей и подростков экспозицию поясняют более понятно, поскольку это совершенно другая эпоха. А для самых маленьких посетителей устроено путешествие с игрушками 20-го века.

Сейчас музей готовит выставку "Deviņdesmitie no simts", можно посетить выставку произведений искусства и украшений и выставку, посвященную народностям, проживавшим в Бауске, например, евреям и немцам.

Последняя остановка в Бауске – Мотормузей. Гид по музею Армандс Егорченко показал мне и автомобиль-амфибию военных времен, который мог передвигаться и по суше, и по воде, и советский джип, который считается единственным оригиналом в Латвии, а также другие редкие автомобили. Большое преимущество посещения музеев вне сезона — человеческий контакт, поскольку сотрудники музея могут уделить вам больше внимания и пояснить контекст экспонатов, а ведь у каждого из них есть свой интересный рассказ. Для детей здесь устраивают творческие мастерские, экскурсии, вечеринки и интерактивные игры. Также здесь можно узнать о роли женщин в автомобилестроении. Местный символ музея — олень. Работники музея утверждают, что, потерев его, можно привлечь удачу.

Foto: Katrīna Kraukle

В Бауску стоит приезжать в любое время года — среди обилия достопримечательностей и любопытных объектов здесь каждый найдет что-то интересное для себя.