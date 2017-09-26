Один вкусный и здоровый день в Юрмале

"Голубое небо, яркая листва и искрящееся в лучах солнца море — именно таким бывает бабье лето в Юрмале. Мы отправились в приморский город еще до восхода солнца, чтобы провести день с пользой для здоровья и побаловать себя — Tūrismagids.lv делится рекомендациями об активном отдыхе и гастрономическими приключениями в Юрмале.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Мы отправились в курортный городок до восхода солнца, чтобы встретить его в волшебном и, пожалуй, самом осеннем месте — на Кемерских болотах. Меньше часа езды по шоссе Юрмала-Вентспилс и вот мы уже на месте. Осенью солнце встает позже, поэтому мы выехали чуть раньше шести часов утра. Если летом на болотах полно туристов и любителей погулять, то ранним субботним утром на окутанном туманом болоте нет ни души, что создает магическое впечатление. Мы прошлись по малой деревянной тропе и взобрались на башенку, чтобы насладиться видом с высоты. Там мы выпили кофе из термоса и съели по круассану. На этом наши съестные припасы закончились, поскольку мы планировали исследовать юрмальские возможности для гурманов. Если вы хотите начать день подобным образом, то мы рекомендуем попробовать ставший очень популярным сапсерфинг по болотным озерам — в Кемери есть для этого подходящие места, например, озерца по дороге на Калнциемс.

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Поскольку мы приехали в Юрмалу в субботу, то не попали на бесплатные занятия скандинавской ходьбой под руководством сертифицированного тренера, которые проходят по воскресным утрам на пляже Каугури, на улице Каптейня Золта 123 и по четвергам в Дубулты. Вместо этого мы отправились на тропу здоровья в Каугури, которая начинается напротив старого торгового центра возле Талсинского шоссе. Здесь, вместе с людьми, выгуливающих с утра своих четверолапых питомцев, мы надышались свежим воздухом, напоенным запахом сосен, и насладились морским спокойствием. Наверняка, когда море бушует, заниматься спортом на пляже еще увлекательнее и азартнее.

Foto: DELFI

Раньше здесь местные рыбаки продавали свой большой улов, а теперь на побережье люди активно занимаются разными видами спорта и отдыха. В сосновом лесу, следуя указателям, вы найдете стенды с упражнениями не только для здорового тела, но и духа, которые под силу взрослым и детям.

Хорошенько размявшись, мы решили приобрести осенние дары на следующую неделю. По обилию биопродуктов и крестьянских товаров мало что может превзойти каугурский рынок в Юрмале на улице Нометню 9а. Жители Юрмалы закупаются именно здесь — ассортимент сезонных фруктов, овощей, зелени, орехов, меда и других даров природы здесь больше и разнообразнее, чем на булдурском рынке. Именно сейчас торговые прилавки ломятся от осеннего изобилия.

Foto: DELFI

Далее в нашей программе была классическая Юрмала — Майори. По дороге мы уже любовались солнечно-желтыми акцентами пожелтевших листьев во все еще зеленых кронах деревьев и пригнувшимися от тяжести плодов яблонями в садах. Уже в середине сентября осень радует своей яркостью, которую еще можно застать, если не сидеть дома.

Кстати, если вы собираетесь в Юрмалу через неделю, то вам уже не надо будет платить за въезд — плата взимается только до 1 октября. А до этого за въезд на автомобиле нужно заплатить в пункте около Вайвари или через мобильное приложение Mobilly.

Foto: DELFI

Хоть в Юрмале мы бываем достаточно часто, то но улице Йомас мы не были уже давно. Сейчас здесь еще пышно цветут осенние цветы, которые пережили недавние ураганы и ливни, и неспешно прогуливаться — одно удовольствие: толпы отдыхающих уже растаяли, и улица Йомас выглядит очень уютно и по-домашнему. Мы решили вернуться сюда после обеда и отправились искать новое место, где можно вкусно поесть.

Foto: DELFI

Новинкой для гурманов в Юрмале может стать ресторан Memories на проспекте Булдуру. Это проект группы Resto-Rātors, который расположился в красивой исторической гостинице в центре Юрмалы. В богатом меню есть основы русской кухни — блины, заливные блюда, соленья и маринованные деликатесы, солянка, домашние пельмени и другие блюда, которые оживляют в памяти вкусные и здоровые обеды у бабушки в деревне, поскольку многое перешло и в латышскую кухню. Здесь подают свежевыжатые соки из фруктов и овощей. Не забыли здесь и про детей — к их распоряжению целая игровая комната.

Недалеко от ресторана расположен магазин здоровых продуктов Bioss на проспекте Виенибас 9 — здесь в широчайшем ассортименте представлены сертифицированные биопродукты. Например, здесь можно купить сок из латвийских яблок, который придает бодрость и борется с хандрой.

Foto: DELFI

После вкуснейшего обеда ноги снова несут в лес. На этот раз мы оказались в природном парке Рагакапа в Лиелупе. В лесу оборудована красивая и удобная тропа, но мы решили побродить по самому лесу и набрали немного грибов — как раз хватит на соус.

Foto: DELFI

Осенью погода особенно капризна и от утреннего солнца ничего не осталось и лучика, поэтому мы решили продолжить наш юрмальский день в помещении. В интернете узнали, что в октябре и ноябре по воскресеньям в Hotel Jūrmala Spa с 12 до 14 часов можно послушать лекции диетолога о здоровом образе жизни и научиться готовить полезные коктейли с шеф-поваром гостиницы. Ничего страшного, в следующий раз. Кстати, вот здесь можно узнать все подробности.

Воспользовавшись возможностью, после долгого дня мы решили побаловать себя и расслабиться там же в спа-комплексе с бассейном и банями (решили же вернуться на Йомас). Стоит отметить, что и в других санаториях и гостиницах тоже есть осенние предложения для укрепления здоровья и релаксации. Например, в Kurši делают брусничный пилинг, в Baltic Beach Hotel предлагают кислородный коктейль с ананасовым, яблочным или ягодным соком, а в Semarah Hotel Lielupe готовят коктейль Allažu ķimeļa. В свою очередь санаторий Jaunķemeri разработал полезное предложение здорового отдыха на несколько дней.

Кстати, 23 сентября начинается месяц здоровья и на протяжении всего октября в Юрмале будут проводиться бесплатные занятия гимнастикой, мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни, профилактические проверки здоровья и процедуры для улучшения самочувствия.

Но самое ценное богатство Юрмалы — свежий сосновый воздух и близость моря. Вечером мы прогулялись к ночному морю и за день оно полностью изменилось — в темноте шелестел прибой, а ветер ласково играл с волосами. Отличное завершение прекрасного дня.

Статья подготовлена в сотрудничестве с Юрмальскими городскими властями.