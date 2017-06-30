В 14:00 на Большой сцене можно будет увидеть постановку "Охота", а на два часа позже – в Западном яблоневом саду – пройдет парад охотничьих собак и их показательные выступления. Кроме того все желающие смогут посмотреть на то, как можно приманить оленя, а вечером насладиться музыкой в исполнении Musiqq и MC orkestris.

Для детей также предусмотрена отдельная программа, а в 11:00 и 14:00 начнутся экскурсии, которые познакомят посетителей с богатейшей коллекцией роз, расположенных в саду Рундальского комплекса.

А вот так Рундальский парк выглядел в прошлом, 2016 году: