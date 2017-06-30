Foto: DELFI
1 июля 2017 года – в пору великолепного цветения роз – в Рундале состоится ежегодный Праздник сада, сообщается на портале Рундальского замка. На этот раз он будет посвящен охоте.
В 14:00 на Большой сцене можно будет увидеть постановку "Охота", а на два часа позже – в Западном яблоневом саду – пройдет парад охотничьих собак и их показательные выступления. Кроме того все желающие смогут посмотреть на то, как можно приманить оленя, а вечером насладиться музыкой в исполнении Musiqq и MC orkestris.
Для детей также предусмотрена отдельная программа, а в 11:00 и 14:00 начнутся экскурсии, которые познакомят посетителей с богатейшей коллекцией роз, расположенных в саду Рундальского комплекса.
А вот так Рундальский парк выглядел в прошлом, 2016 году: