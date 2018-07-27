Опрос: Каждый пятый житель Латвии путешествует без страховки

Отправляясь в поездки за границу, стоит подумать о том, как защитить себя и свою семью в случаях, если вдруг происходят неожиданные неприятности. И, хотя, опыт страховых компаний свидетельствует о том, что жители Латвии всё более ответственно относятся к путешествиям, страхование путешествий при поездках за границу приобретает только каждый пятый. Об этом говорят данные опроса, проведённого мобильным оператором BITE и исследовательской Norstat Latvija.

Большая часть или 32% опрошенных указали, что не приобретают страховку путешествий, так как используют карту EVAK, которая обеспечивает населению Европейского Союза, Европейской Экономической зоны и Шведской Конфедерации право получить необходимую или неотложную медицинскую помощь за ту же цену и в таком же объёме, в каком она предоставляется жителям конкретной страны. Каждый четвёртый полагает, что ему это не нужно, потому что во время зарубежных поездок до сих пор с ним ничего не случалось. В свою очередь каждый пятый считает, что страхование путешествий предусмотрено для тех, кто за границей занимается активными видами отдыха.

"Используя карту EVAK, важно учитывать, что она действует только на определённой территории, а также она не подойдёт путешественникам, которые отправляются, например, в Турцию, Таиланд и другие популярные места по всему миру. К тому же карта EVAK не предусматривает финансовую защиту в случаях, если приходится сталкиваться с различными рисками, которые не связаны со здоровьем: воровство, потеря багажа, перевозка больного в страну проживания и т.д.", – объясняет президент Латвийской Ассоциации турагентов и туроператоров Инга Каваца.

В путешествиях за границу отправляются как взрослые, так и семьи с детьми. Большинство, или 66% опрошенных жителей Латвии, в качестве наиболее существенного риска, о котором они беспокоятся во время поездок, указали внезапные проблемы со здоровьем, например, зубную боль, инфекционные вирусные заболевания и аллергию. Каждого второго также беспокоит возможное получение травмы в путешествии, например, переломы костей, растяжения и вывихи. В свою очередь 43% путешествующих волнуют большие финансовые расходы, которые могут появиться, если за границей с ними что-то произойдёт.

Обычно мы надеемся хорошо провести время в путешествии и получить позитивные впечатления. Особенно, если путешествуем вместе с семьёй. Но, в путешествиях, так же, как и в нашей повседневной жизни, может случиться всякое. Поэтому предприниматель и мама Синдия Вилде, заботясь о защите себя и своей семьи, об их и своём здоровье и даже жизни, советует не полагаться на удачу!

"Страхование путешествий – это подушка безопасности, которая позволяет наслаждаться поездкой без особых забот, поэтому это стало неотъемлемой частью любой поездки за границу моей семьи. И, чтобы не забыть о страховке, я приобретаю полис не на одну поездку, а на более длительное время", – говорит Вилде.

Травмы, внезапные проблемы со здоровьем, потеря багажа, воровство – это только несколько из самых классических напастей, которые могут настигнуть путешествующих за границей, вводя людей в незапланированные и, зачастую, достаточно большие финансовые расходы.