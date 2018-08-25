Оставь машину дома и прогуляйся по Каугури: пешеходный маршрут по "дальнему концу" Юрмалы

Каугури, Каугурциемс, самое населенное место в курортном городе, Курземский большой порт, которого больше нет - это лишь несколько эпитетов, характеризующие "дальний конец" Юрмалы, который по праву может гордиться своим красивым песчаным пляжем, интересными местами для осмотра и, если можно так сказать, юрмальским чревом — роскошным рынком. В начале сентября здесь традиционно отмечают жизнерадостный Праздник Каугури. В общем, это лучшее место, куда можно отправиться на закрытие летнего сезона.

Первый пункт маршрута — старая железнодорожная станция Слоки. На линии Рига-Тукумс она - единственная, которая сохранилась в историческом виде лишь с небольшими перестройками и работает аж 150 лет. Здание отличают слегка игривые, характерные для курортной архитектуры признаки и необычный розово-филетовый цвет. Выход из поезда в Слоке открывает гостям необычный вид: соединение маленьких садиков, индустриальных пейзажей и городских элементов.

Однако маршрут нашей прогулки ведет путников в другую сторону — морскую. От станции Слока движемся в направлении Каугури по украшенной геранью улице Райниса. На улице Лушу надо повернуть налево на улицу Сколас, где в парке расположен мемориал жертвам советского террора, а рядом с основной школой — современный стадион, на котором проходят соревнования и футбольные матчи.

Направляясь дальше по улице Слокас, уже через несколько сотен метров почти незаметно оказываемся в Каугури. Это самая оживленная и населенная часть спокойной Юрмалы — отличная от главных мекк отдыхающих - Майори и Дзинтари. Возможно, несколько более суровая, но со своими интересными местами для осмотра и отдыха - жемчужинами, которые надо уметь разглядеть.

Для многих будет неожиданностью узнать, что Каугури возникли не в советские времена, как можно подумать, закружившись по дворах многоэтажных домов. Это достаточно старинное место с "аристократическим происхождением". Район появился во времена герцога Екаба, как один из крупнейших Курземских портов. Его амбиции допускали даже конкуренцию с Ригой, которая установила тогда для герцогских кораблей большую пошлину. Хозяйственный правитель решил построить свой порт, соединить его каналом с Лиелупе и стать независимым от рижан.

Амбициозные планы герцога не увенчались успехом. Позже в Каугури полюбили приезжать на отдых курземские помещики. Можно сказать, что Юрмала, как курорт, создавалась именно в Каугури — это отмечено и в путеводителе "Another Travel Guide Jūrmala". В середине 20-го века, когда во многих юрмальских дачах устроили лагеря и места отдыха для рабочих семей, коренным жителями города пришлось оставить свои дома. Часть из них переселилась недалеко — в новые многоэтажки массива Каугури.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Если вы взяли в поездку маленьких путешественников, то имеет смысл навестить Парк игрушечных карандашей. Это место нельзя не заметить — как понятно уже из названия, для детей здесь созданы конструкции в виде цветных карандашей. Очень символичное завершение летнего отдыха и начало учебного года.

Когда дети наигрались, можно продолжить поход по улице Сколас. На правой стороне около перекрестка с улицей Нометню вы обнаружите Каугурский рынок. Сюда каждый день съезжаются как юрмальчане, так и жители отдаленных местечек на изобилие свежих фруктов, даров полей и лесов. Тут же можно купить вкусную рыбу, привезенную из ближайших рыбачьих поселков, а в лабиринтах торговцев одеждой - присмотреть какую-нибудь "шмоточку". Если ж вам захотелось чего-то особенного и изысканного, то по той же улице Нометню дойдите до Līgo bazārs, где несколько лет назад развернули торговлю деликатесами.

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Когда плотские запросы удовлетворены, самое время подумать о духовной пище. Рекомендую добраться до Дома культуры, который находится в сосновом скверике рядом с Līgo bazārs. В его фойе всегда открыта какая-нибудь выставка. С 22 августа здесь можно бесплатно обозреть работы учеников Юрмальской Художественной школы.

Уже четвертый год подряд Юрмала приглашает отмечать начало сентября именно в этом районе - на традиционном Празднике Каугури. В этом году там с единственным концертом в Латвии выступит очаровательная украинская певица Jolka (Ёлка) вместе со своим музыкальным коллективом, а перед ней на сцену выйдет любимец юрмальской публики Интарс Бусулис с "Абонементным оркестром" - для Каугури они приготовили особую программу. В празднике примет участие и хип-хоп объединение "Olas". Зрители смогут оценить велошоу, юмористическую постановку stand-up. Обещают всевозможные развлечения для детей и молодежи. В завершении праздника — красочный фейерверк. Вход на все мероприятия — бесплатный. Подробная информация - здесь.

Праздник Каугури пройдет также на Талсинском шоссе — одной из самых широких улиц района, которая находится всего в 10 минутах ходьбы от пляжа. На углу Нометню и Райниса расположен самый новый храм Юрмалы — впечатляющее современное здание католической Церкви во имя Божьего милосердия, окруженное красивым розовым садом. Внутри регулярно проходят богослужения, в том числе — на польском языке.

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В этом месте маршрута по Каугури обычно начинает ощущаться непреодолимое чувство голода. И вовсе не требуется мучить свой желудок, ведь совсем рядом, на той же улице Нометню, находится "Raušu fabrika", где можно подкрепиться свежеиспеченными пирожками и вкусными пирожными. Как известно, Каугури — многонациональный район, поэтому здесь можно обнаружить вкусную еду из меню разных народов. Например, недавно на углу улиц Райниса и Нометню открылась кебабница, а на лужайке возле Rimi - Hačapurija, где можно отведать знаменитую грузинскую выпечку. Если предпочитаете итальянскую пиццу — вам в Red Bus, который находится в старом торговом центре на Талсинском шоссе. Поесть сочных бургеров предлагается в Burgerstudio – на другой стороне шоссе. Насытившись, направляемся на прогулку в сосновый лес или на пляж, удостоенный за чистоту Голубого флага.

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Предназначенный для здорового отдыха маршрут начинается как раз за бургерной. Вдоль дороги выставлены плакаты с инструкциями физических упражнений и растяжек. Если следовать всем этим советам — удовольствие гарантировано. Дальше по берегу моря добираемся до спасательной станции, а за ней по дюнам — назад в город.

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Трудно даже представить, что в 1919 году здесь, в Каугурских дюнах, развернулись события, достойные кино. В освободительных боях латышские парни под предводительством капитана Паула Золты, практически голыми руками, вооруженные лишь ножами и несколькими винтовками, одержали победу над превосходящими силами армии большевиков. В честь тех исторических событий на улице имени Золты установлен мемориал, который в этом году обновили и благоустроили.

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В завершении дня, проведенного так активно и с пользой для здоровья, можно слегка нагрешить — съесть внушительную порцию карбонада в одном из кабачков неподалеку - "Kūriņš" или "Briedīškrogs". По Талсинскому шоссе курсируют как микроавтобусы, так и автобусы из Талси и Ройи. Они очень подходят для поездки домой.