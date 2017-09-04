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Ровно 140 лет назад на расположенном между Елгавой и Добеле хуторе Пикшас на свет появился Карлис Улманис. Портал Delfi рассказывает о пяти местах, которые сыграли особую роль в судьбе будущего президента Латвии.
Экс-президент Латвии Гунтис Ульманис в интервью Latvijas Avīze заявил, что надежд найти могилу его дяди, последнего президента довоенной Латвии, больше нет. "Можно найти его подержанный нож, записную книжку, фрагменты одежды. Мы нашли всех людей, кто хоть как-то был связан с Карлисом Улманисом в ссылке, но пока — тупик", — подводит итог поискам Гунтис Улманис.