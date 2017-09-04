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Михаил Губин

Ровно 140 лет назад на расположенном между Елгавой и Добеле хуторе Пикшас на свет появился Карлис Улманис. Портал Delfi рассказывает о пяти местах, которые сыграли особую роль в судьбе будущего президента Латвии.