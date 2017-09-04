Экс-президент Латвии Гунтис Ульманис в интервью Latvijas Avīze заявил, что надежд найти могилу его дяди, последнего президента довоенной Латвии, больше нет. "Можно найти его подержанный нож, записную книжку, фрагменты одежды. Мы нашли всех людей, кто хоть как-то был связан с Карлисом Улманисом в ссылке, но пока — тупик", — подводит итог поискам Гунтис Улманис.