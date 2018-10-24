От господского дома до больницы и штаба полиции: судьба Бонифацевской усадьбы

Повороты судьбы Бонифацевского поместья были довольно крутыми – оно пережило и общество господ, и превращение в больницу, и даже в штаб полиции. Усадьба почти разрушилась, но в конце концов выстояла и теперь служит жилым домом, пишет Tūrismagids. Но обо всем по порядку!

Летом 1782 года берзпилсский помещик Игнатий Бениславский, в чьем ведении была территория в 28 835 десятин, завещал свое имущество нескольким наследникам. При разделении наследства одна из новых территорий приблизительно в 1800 году была названа в честь брата Игнатия — Бонифация. Скорее всего, это была та часть имущества, которая ему и отошла.

Foto: Balvu TIC arhīvs

Господский дом Бонифацевского поместья находится в 1,5 км от Берзской католической церкви в Берзпилсской волости Балвского края. Здание построено в середине XIX века по проекту Пауля Макса Берчи, который до 1871 года работал в Даугавпилсе, а также в сельской местности.

Небольшое здание из красного кирпича в первый момент может показаться неприметным, и его можно даже перепутать с домом какого-нибудь состоятельного крестьянина. Однако Бонифацевская усадьба со своим характером – ее проектировщик отказался от общепринятых приемов архитектурно-художественной композиции. Планировка здания соответствует фасаду и объему – простое и функционально продуманное одноэтажное кирпичное здание с мансардой.

Foto: Bērzpils pagasta bibliotēkas un Balvu TIC arhīvs

В центре, обозначенном ризалитом (часть здания, выступающая за основную линию фасада и идущая во всю его высоту), находился зал, из которого был выход в сад, холл с лестницей, а также небольшой гардероб. Справа от зала располагались хозяйственные помещения (кухня, столовая), а слева – три комнаты для повседневных нужд.

Напротив дома располагалась широкая свободная площадка. Там была большая овальная цветочная клумба, неподалеку – фруктовый сад и парк со старинными деревьями. Вокруг парка был забор со столбами из красного кирпича, напротив дороги к церкви находились ворота. В парке были хорошо ухоженные гравийные дорожки для прогулок.

Foto: Bērzpils pagasta bibliotēkas un Balvu TIC arhīvs

Когда поместьем владел Бениславский, там посадили липовую аллею, потому что здесь селилось много богачей, в том числе из Германии. Во дворе было много декоративных растений и деревьев. Одно из них называлось "дерево с корнями вверх", и оно так и выглядело. Диаметр дерева был примерно 75 сантиметров, а высота – четыре метра, листья росли очень плотно, а ветки напоминали корни дерева. Под ним господа обычно обедали.

В Бонифацевской усадьбе последние десять лет прожил издатель первого календаря на латгальском языке Густав Мантейфель – литератор, публицист, фольклорист, историк и этнограф. Последние годы он провел в кресле с парализованными ногами, и о нем заботился сын старшего брата Рихарда Йозеф, которому в то время принадлежало Бонифацевское поместье.

Foto: Bērzpils pagasta bibliotēkas un Balvu TIC arhīvs

В 1904 году в Бонифацевской усадьбе была оборудована больница. В документах за 1914 год было упомянуто, что там находился лечебно-амбулаторный пункт, в котором был доступен врач, а также фельдшер и работник блока.

Во времена Латвийского государства при усадьбе оставили 40 гектаров земли вместе с парком и всеми зданиями. Управляющий сдавал эти 40 гектаров окрестным крестьянам, а владельцы поместья жили в Варшаве и решили его продать.

С 1923 по 1925 год в господском доме действовала небольшая больница с 20 кроватями. Врачами были супруги Мамонтовы, русские эмигранты из Ленинграда. Медсестрой работала Текла Покротниеце. Позже больницу со всем персоналом перевели в Карсаву.

1927 год начался с новых перемен, и центр поместья был продан. При посредничестве банка его купил местный крестьянин. Чтобы вернуть взятый в банке кредит, он спилил и продал все окрестные деревья. Кроме того, он снес дом слуг и хозяйственные здания, которые ему были не нужны, и создавал простое крестьянское хозяйство.

Foto: Bērzpils pagasta bibliotēkas un Balvu TIC arhīvs

Во время Второй мировой войны в Бонифацевской усадьбе располагался штаб полиции, в которой служило много местных парней. В 1944 году в Бонифацеве некоторое время жили партизаны, а владельцы дома уехали в Видземе. В 1944 году здание перешло в распоряжение волостного исполнительного комитета.

Во времена колхоза в усадьбе обустроили зерновой амбар. Смотрителем амбара был назначен Езуп Зиемелис, который там и жил. Когда обнаружили большую недостачу зерна, Езупа надолго посадили в тюрьму.

Со временем дом был сильно запущен – его пол прогнил, крыша потекла. Усадьбу собирались снести, чтобы построить на ее месте конюшню. Но жители написали письмо министру сельского хозяйства с просьбой отремонтировать здание и оборудовать его как жилой дом. Так и произошло, здание было отремонтировано и превратилось в двухэтажный жилой дом, в котором осоздали 10 небольших квартир и предоставили их работникам колхоза "Берзпилс" (создан в 1957 году). Жильцы, хотя и немного преобразовав вид здания, все-таки его спасли и на протяжении долгого времени поддерживали.

Foto: Bērzpils pagasta bibliotēkas un Balvu TIC arhīvs

Сегодня в доме частично заселены пять квартир. Трем пожилым жильцам более 80 лет. О других квартирах заботятся потомки жильцов, которые в Бонифацево уже не живут. Также стоит упомянуть, что Бонифацевская усадьба в наши дни считается памятником культуры местного значения.

Гостеприимные жители Берзпилсской волости ждут в гости всех, чтобы предоставить возможность больше узнать об истории Бонифацевской усадьбы и ее окрестностей. Поместье и большая часть Берзпилсской волости находятся в болоте Лубана, которое является охраняемой природной территорией и включает в себя реку Ича, луга, болото Берзпилс и деревню Солас с группой крестьянско-рыбацких дворов.

На виртуальную прогулку по этим местам можно отправиться хоть сейчас (нажмите на последний герб).

Статья написана в сотрудничестве с Туристическим информационным центром Балвского края.