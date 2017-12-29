От Риги до Лиепаи и Даугавпилса: где и как можно встретить 2018-й год

До Нового года осталось всего пара дней, у вас нет никаких планов, но душа требует праздника? Портал DELFI собирает информацию о том, где и как можно провести новогоднюю ночь, если сидеть дома нет никакого желания.

Новогодние гуляния: в центре Риги

Встреча Нового года на набережной 11 ноября начнется в 22:00, а завершится в 3:00. В этом году в программе мероприятия выступления DJ Lejasmeijers, Айи Андреевой, Нормунда Ритулиса, Дауманта Калниньша, Иво Грисниньша-Грислиса, а также группы MC orķestris с праздничной программой – "100 dziesmas līdz simtgadei". После завершения праздничного салюта на сцене будет представлена большая танцевальная программа при участии группы Buks, в сопровождении виолончелиста Раймонда Озолса, группы Latvian Voices, DJ Monsta и многих других. На месте празднования у жителей города будет возможность перекусить, выпить горячие напитки и согреться. Напоминаем, что общественный транспорт в Риге в праздничные дни будет бесплатным.

Новогодние гуляния: в крупных городах Латвии

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Лиепая. Новый год в Лиепае будут встречать у концертного зала Lielais dzīntars (начало в 23 часа, вход бесплатный) под музыку Ральфа Эйландса и группы PeR. Кроме того, новогодние мероприятия предлагают клубы Fontaine Palace и Vecais Vikings, дом культуры Wiktorija, Kursas putni, а также рестораны и бары. Подробнее.

Даугавпилс. Наступление Нового года в городе отметят салютом в 01:00 (на берегу Даугавы). Движение транспорта будет ограничено (схема)! Свои праздничные программы предлагают рестораны и гостиницы в городе - в том числе, ресторан Plaza, отель Silene Resort & SPA и другие заведения.

Елгава. В программе вечера на острове Паста – выступление группы TirkizBand и DJ Jānis Kukis. Празднования начнутся после новогоднего салюта, который начнется в полночь, после завершения фейерверка. Подробнее.

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Вентспилс. Проводы Старого года начнутся на площади Лиела в 23.30, салют запланирован на 0:33. Новый год жители города и гости встретят под музыку легендарной группы Eolika. Кроме того, новогоднюю ночь можно провести в клубах, ресторанах и концертных залах - например, Jūras vārti или Вентспилсском культурном центре. Подробнее.

Юрмала. Пожалуй, все крупные юрмальские отели предлагают свои новогодние программы. А ночной салют будет, как минимум, в Каугури. Подробнее.

Резекне. В программе празднования Нового года Елгавы – традиционный праздничный салют в полночь, развлекательная музыкальная программа при участии актеров национального латвийского театра – Айнарса Анчевскиса и Агнесе Цируле, этномузыканта Эрика Зепса и танцевальной студии Stoptime. Празднование начнется в 23:00 и завершится в 01:00. Подробнее.

Сигулда. В Сигулде на площади у железнодорожного вокзала жителей города ждет праздничный концерт, горячее вино, а также угощение. Празднование начнется в 23:30, и продолжится после завершения салюта. Подробнее.

Новогодняя ночь в рижских клубах, ресторанах и отелях

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Множество рижских клубов, ресторанов и отелей предлагают новогодние программы. Мы рекомендуем уточнять наличие мест у организаторов мероприятий.

Новый год в клубе Studio 69. Новогодняя ночь под танцевальные ритмы с насыщенной развлекательной программой – выступление коллектива Mimirichi, диско-группы Bad Boys Blue, а также трибьют-группы Easy Dizzy. Цена: 25-40 евро.

Новогодний Stand-up в Риге. В Риге в Новогоднюю ночь гостят стенд-ап комики из России и Беларуси, а также специальный гость: Елена Новикова, победитель проекта "Открытый микрофон" на канале ТНТ. В программу вечера входит живое выступление группы The Cats. Для детей предусмотрена детская комната. Где: отель Mercure Riga Centre. Цена: от 40 евро.

Новогодняя ночь в клубе First. Музыкальная новогодняя ночь в клубе First пройдет в сопровождении известных латвийских групп – Musiqq, Bērmudu dīvsturis, а также Diva Avari. Цена: 10 евро.

Новый год в 1.Latvijas Rokkafejnīca. Гости кафе смогут услышать рок-музыку различных лет, вариаций и направлений в исполнении известных латвийских рок-коллективов – Dzelzs Vilks, CoCo Orchestra и других. Цена: 7-10 евро.

Новый год в клубе Coyote fly. Посетителей клуба Coyote Fly ждет разнообразная танцевальная программа под руководством Grey Goos'а. Вечером 31 декабря на сцену выйдет музыкант Mitch Krown – представитель направления экзотических танцев, а также исполнитель клубного хита – "Call me A Spaceman". Цена: 15-25 евро

Новый год в гостинице Radisson Blu. Большая новогодняя программа для семей с детьми – на протяжении ночи в распоряжении семей будут аниматоры, Дед-Мороз, фото-будка, и множество других развлечений. Цена: от 55 евро.

Новый год в ресторане Niklāvs. В программе новогоднего вечера в ресторане Niklāvs – танцевальная музыка, насыщенное меню, игристые напитки. Цена: от 65 евро.

Новый год на Центральном рынке. Новогодний ужин от ведущих поваров города пройдет на территории гастрономического павильона Рижского центрального рынка. Шоу 3D проекций, атмосфера Алисы в стране чудес, а также детская площадка и аниматоры. Живая музыка, тематические бары, фирменное меню ведущих шеф-поваров компании Resto-Rātors. Цена: 190 евро.

Новый год на корабле-ресторане. Новогоднюю программу на корабле-ресторане Rīgas pērle представят актеры театра – Вадим Гроссман и Наталья Щеглова. В программу вечера входят – напитки, ужин, танцевальная музыка. В полночь состоится круиз по Даугаве с возможностью максимально близко увидеть праздничный салют. Цена: 100 евро.

Новый год в Sapņi un koktēļi. На протяжении новогодней ночи, гостей ждут танцевальные ритмы Dj Rob4Real и Dj Hotabich. Цена: зависит от выбора напитков и угощений в баре.

Новый год в ресторане Key to Riga. Новый год в ресторане Key to Riga пройдет в спокойной, традиционной и романтической атмосфере. В программу вечера входят новогодний ужин при свечах и традиционное латышское гадание – "Литье счастья". В полночь гости смогут насладиться игристыми напитками и видом на праздничный фейерверк из Старой Риги. Цена: зависит от выбора напитков и угощений в баре.