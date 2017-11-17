Отпразднуй 99-й день рождения Латвии иначе: десять необычных идей

Праздничный салют и парад на Набережной — безусловно, красивые традиции, соблюдающиеся ежегодно в честь дня рождения Латвии. Но почему бы не провести знаменательный для нашей страны день так, чтобы праздник остался в памяти как небывалое прежде приключение? Вот несколько необычных идей для вдохновения.

Прокатись на легендарном паруснике Lāčplēsis

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Кто смог бы отказаться от прогулки по судьбоносной латвийской Даугаве на могучей лодке Lāčplēsis, о которой ходят легенды и слагают поверья. Маршрут поездки проходит вдоль Олинькалнс, Селпилского городища и многочисленных бухточек в Плявиньском районе. Сопроводит путешественников гид, который расскажет об истории реки и о том, какой была Даугава перед постройкой Плявиньской ГЭС.

Испеки настоящий ржаной хлеб

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Аромат свежеиспеченного ржаного хлеба невероятно подходит празднованию дню рождения Латвии, особенно если испечь его собственными руками. Отправляйся в пекарню Lāči, узнай все об истории ржаного хлеба и традициях его выпечки и всей семьей испеки свой каравай. А для сладкоежек — свое развлечение. Им будет предложено поучаствовать в создании сладкого кренделя.

Посмотри на любимую Ригу с высоты птичьего полета

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Неважно, кто ты — житель столицы или гость в Риге. Полет на дельтаплане откроет город с нового ракурса. Двойное приобретение — гарантированный адреналин и возможность насладиться восхитительными видами на Ригу.

Постреляй из лука как герои древности

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В стрельбе из лука — своя романтика. Действо понравится как взрослым, так и детям. Поэтому подготовьте в праздничный день сюрприз для друзей или семьи — устройте настоящую вечеринку лучников. И не просто какую-нибудь, а под руководством истинного профессионала — чемпиона Латвии по стрельбе из лука. Сможешь ощутить себя Робином Гудом, Вильгельмом Теллем или богиней охоты Дианой, стреляя из современного английского длинного лука. У стрельбы из лука практически нет ограничений по возрасту и физической подготовке, поскольку доступны луки различного размера и силы натяжения.

Отобедай при свете свечей в латышском кабаке

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Невозможно вообразить праздник без особой трапезы в кругу друзей или семьи. Может быть, в этом году самое время оставить хлопоты в стороне и отдохнуть от накрывания на стол? Насладитесь истинно латышской трапезой вне дома при свете свечей. В ресторане "Taverna" в Казармах Екаба царит древнелатышская атмосфера и звучит соответствующая живая музыка — разносятся звуки кокле, волынки, аккордеона и скрипки. Стол, словно в древности, ломится от всевозможных латвийских даров: горячих пирогов, скландраусисов, ржаного хлеба, меда, пива пенного и многих других древних латышских национальных блюд и напитков.

Насладись романтикой в настоящем замке

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Тебе когда-нибудь доводилось провести ночь в настоящем замке — с шикарным интерьером, живописным парком, теплым камином? Праздник — самое правильное время, чтобы отправиться в замок Дикли в сторону Валмиеры, где можно насладиться элегантностью и древней роскошью в аутентичной среде. Замок спрятался посреди природного парка в 20 га с замершими прудами и вьющимися тропинками. Гостиница оборудована в Господском доме поместья Дикли. Помещения обставлены мебелью конца 19-го и начала 20-го веков, украшены шикарными каминами и печами, красивыми занавесками и картинами латвийских художников.

Восстановись с янтарным SPA

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В день рождения Латвии нужно порадовать не только душу, но и тело. Мы живем на янтарном морском берегу, поэтому почему бы не испробовать янтарную SPA-процедуру? Во время нее будет использована маска с экстрактом янтарной кислоты и комплексом особых веществ, которые стимулируют и восстанавливают клетки кожи лица и зоны декольте.

Насладись красотой Латвии, сидя верхом на лошади

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В праздники особенно важно сбежать от городского шума и всей семьей отправиться в красивый парк Юмправмуйжас в Бауском районе, чтобы насладиться живописностью природы, сидя верхом на лошади. Верховая прогулка проходит в сопровождении ассистента, который покажет самые красивые места и расскажет их историю. Здесь есть, что посмотреть, в любое время года. Парк пересекает глубокая канава с небольшой речушкой, можно осмотреть старинные развалины замка, которые насчитывают уже более 200 лет, пруд с искусственным островком и даже небольшой водопад. Те, кому лошади особо по душе, смогут сами почистить своего скакуна, приласкать животное и просто прогуляться с ним по парку.

Отдохни в латвийском грязевом SPA

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Максимально латвийские и уникальные восстанавливающие организм грязи. Поэтому во время праздников порадуйте себя SPA-экопроцедурой с грязями, добытыми из пресных водоемов Латвии. Грязи нормализуют артериальное давление — ткани и клетки организма получат больше кислорода и питательных веществ. Процедура проходит при свете свечей и включает в себя пилинг всего тела, грязевые аппликации, а также массаж всего тела со смесью натуральных масел, что служит во имя здоровья и спокойствия души.

Прокатись на багги по латвийским лесам

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Захватывающее приключение на природе — поездка на багги по полям и специально оборудованной лесное трассе. Вы ощутите скорость, крутые виражи, радость дрифта и адреналин — именно то, что нужно, чтобы вырваться из рутины и испытать что-то новенькое.