Пасха, Лиго, 18 ноября — на какие дни они приходятся и куда в это время стоит поехать

Уикенд плюс один или два рабочих дня — отличная возможность совершить короткое путешествие, не используя для этого законный отпуск. Или используя — и тогда путешествие может быть действительно эпическим. Но для этого его надо заранее спланировать.

Вот несколько идей, как в этом году можно использовать "длинные" государственные праздники. Не все из них, к сожалению, длятся по четыре дня, но и "трехдневки" достаточно для того, чтобы можно было запланировать хороший отдых.

Пасха — 14-17 апреля (четыре выходных дня)

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Католическая и православная Пасха в этом году совпадают. Если для вас это настоящий праздник — ехать, вероятно, никуда не надо. Ну а все остальные могут использовать время с вечера четверга до утра вторника для того, чтобы совершить путешествие.

Например, в столицу Португалии, Лиссабон. Посмотреть мост "25 апреля", погулять по этому холмистому городу и насладиться весенним солнцем. Температура воздуха в Лиссабоне в середине апреля может достигать +20 и более градусов по Цельсию, что сделает этот отдых особенно приятным.

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Одновременно середина апреля — отличное время для посещения Нидерландов. Кёкенхоф, королевский парк цветов (или Сад Европы) уже готовится к открытию, которое состоится во второй половине марта. Ежегодный парад цветов там состоится 22 апреля, так что если есть желание его застать, придется в придачу к пасхальным каникулам взять еще и настоящий отпуск.