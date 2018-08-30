Перед началом учебного года на Синие горы: идеи для активного отдыха в парке в Огре

Delfi Turgid
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Тропа великана — прилив адреналина
Перед началом учебного года на Синие горы: идеи для активного отдыха в парке в Огре
Foto: DELFI
Андра Бриекмане

Уже совсем скоро школьники должны будут вернуться за парты, а синоптики напоминают о неизбежном наступлении осени. Но пока продолжаются летние каникулы, советуем использовать выходные в конце недели или любой другой момент и отправиться всей семьей на отдых, насладиться красотами латвийской природы. На сей раз мы расскажем о том, чем можно заняться в природном парке Ogres Zilie kalni.

Из Риги до Огре можно добраться на машине, дорога займет меньше часа, но также необычной и, возможно, более интересной для детей будет поездка на поезде. С собой можно взять велосипеды и затем удобно колесить по окрестностям или прогуляться пешком.

Перед началом учебного года на Синие горы: идеи для активного отдыха в парке в Огре
Foto: DELFI

Заметим, что Zilie kalni — особенная природная территория, на которой преимущественно располагается красивый, нетронутый лес. Главная природная ценность — озовая гряда и связанные с ней латвийские и европейские биологические виды – хвойные леса и их рельефные формы. Стоит уточнить, что гряда — широкий хребет из песка и гальки или вал с крутыми склонами. Гряда сформировалась в конце ледникового периода, когда массивные льды двигались, прокладывая себе путь, создав классический пример ледникового ландшафта. Именно глыбы льда сформировали красивый рельеф в окрестностях Огре и Икшкиле, где затем был создан природный парк. Со временем хребет покрылся густым леcом, а его свежий воздух давно привлекает отдыхающих. Не зря здесь был возведен санаторий и проложены лыжные трассы неподалеку от Риги. И сегодня сюда стоит отправиться, чтобы провести незабываемый день.

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Тропа великана — прилив адреналина

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Delfi Turgid

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