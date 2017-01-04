Согласно соцопросу, чаще всего без других членов семьи в путешествия отправлялись представители молодого (18-24 года) и старшего (55-74 года) поколения. Интересно, что без остальных членов семьи в поездки охотнее едут женщины (43%), а путешествовать без родственников отправилось лишь 34% мужчин.
"В последние годы путешествия без других членов семьи имеют минимальные
изменения и сохраняют свою динамику. Одним из таких видов путешествий
являются деловые поездки, например, посещение различных выставок и
конференций" - отметил специалист по корпоративным решениям Latvia
Tours Янис Коломенскис.
Чаще всего в одиночку путешествуют люди со средне-низким и со
средне-высоким уровнем доходов. 43% респондентов, планирующих отправиться за пределы Латвии в 2017 году, готовы потратить столько же денег, сколько они потратили во время своего прошлого путешествия. В свою очередь, 21% опрошенных планирует потратить больше, а 9% опрошенных желают в своем следующем путешествии потратить меньше.