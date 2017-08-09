Поездка одного дня: Казданга — жемчужина Курземе

Всегда казалось, что название этого поселка чем-то особенно. И вправду — с Каздангой связана легенда, которую иллюстрирует деревянная скульптура у дворца.

Foto: Andra Briekmane

Как-то раз барон с баронессой отправились в поездку по своим владениям. На одном из лугов они заметили молодую девушку, пасшую коз. Звали ее Данга. Баронесса попросила остановиться и поговорить с девушкой. И на второй день она захотела поехать поговорить с Дангой. Так она ее полюбила, что взяла в замок служанкой. И каждый раз, когда ее видела, говорила мужу: "Смотри — козлиная Данга!" ("Lūk, kur kazu Danga!"). Так и родилось название Казданга. Хотя три "козы" деревянной скульптуры с тем же успехом могут быть и овечками.

Foto: Andra Briekmane

Сам дворец в Казданге большой и даже величественный. Найти его не трудно — если ехать из Риги, то у магазина Top и автобусной остановки надо свернуть направо. Там будет стоянка. Дальше — пешком, через липовую аллею и по старинному мосту. Внутри музей и центр информации, где можно договориться об экскурсии в сопровождении гида.

Foto: Andra Briekmane

При заходе во дворец вас будет ждать такой дворецкий.

В центре также можно взять бесплатные карты с интересными объектами в округе. Там же можно арендовать велосипед — в Казданге и вокруг много велодорожек.

Когда-то поместье принадлежало влиятельной немецкой семье баронов фон Мантейфелей. Изначально оно было построено в районе 1800 года в стиле классицизма, однако сгорело в огне революции 1905 года ("спасибо" местным крестьянам). Дворец был отстроен заново только в 1907 году и уже в стиле нео-классицизма, причем по проекту архитектора Пауля Шульце-Наумбурга, известного дворцом "Цецилиенхоф" для нужд кронпринца Вильгельма, сына кайзера Вильгельма II. В советское время в Каздангском дворце, как водится, был техникум. Сегодня там — музей.

Foto: Andra Briekmane

В канаве у дворца устроено милое место с небольшим прудом, в котором растут лилии и плавает рыба. И стоит скамейка — для любителей созерцательного отдыха.

Foto: Andra Briekmane

Дальше можно поехать (недалеко) к Дзирнавэзерсу, близ шоссе Скрунда-Айзпуте. Там можно покататься на водных велосипедах или взять напрокат лодку и насладиться фантастическим покоем. По берегу озера идет природная тропа, идущая через место для отдыха с волейбольной площадкой и место для пикников.

Foto: Andra Briekmane

Там же можно оставить и автомобиль. Идя по тропе — увидеть интересные деревянные скульптуры, всего десять штук. На пути установлены указатели, которые не дадут заблудиться.

Foto: Andra Briekmane

Вдоль небольшого прудика (в парке их штук 20) идем к гроту, а по пути находим родник и старые каменные романтичные мостки.

Foto: Andra Briekmane

В парке можно увидеть и старинную (1850 год) вазу из песчаника с изображением Деметры — древнегреческой богини плодородия. Вообще же, идя по тропе, создается ощущение, что это одно из самых зеленых мест из всех, где довелось побывать — все вокруг в зеленых тонах.

Foto: Andra Briekmane

Где-то в километре — каменный грот, устроенный в горе в 1914 году. Как гласит легенда, когда-то давно барон любил тут по утрам пить чай и подслушивать, что болтают в замке.

На обратном пути можно пройти по другому берегу пруда и перевести дыхание в месте для отдыха, а также осмотреть "Сердце Казданги".

Foto: Andra Briekmane

А перекусить можно в столовой. Она находится там же у дворца и удивляет большими порциями.

Foto: Andra Briekmane

Если еще остались силы, рекомендуем доехать до Айзпуте и в центре посмотреть на скульптуру панды, а также дойти до местного поместья — чтобы отведать там же приготовленного местного вина.