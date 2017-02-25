Приключения в Эквадоре: как латыши нашли черный пляж, о котором не пишут путеводители

Желание найти идеальный пляж посетило пару после того, как Ундине и Янис изъездили большую часть Эквадора. Маленькие и красивые городки, чистые и тихие океанские пляжи. Необычная природа, гостеприимные люди. Все это было, но чего-то не хватало. С этой мыслью они решили отправиться на север страны, в небольшой городок Момпиче, прибежище серферов и рыбаков.

Дорога тут почти обошлась без приключений, которыми были богаты предыдущие поездки по стране. Маршрут: Каноа — Педерналес — Чаманга — Момпиче.

На пути в Педерналес они пересекли линию экватора и вернулись в северное полушарие. Автобус высадил их в каком-то промышленном районе. Пока ожидали следующего, подошел кондуктор, ранее продавший билеты в Педерналес и заявил, что билеты и на следующий участок надо покупать у него. Однако логика и интуиция не подвели — по всему выходило, что билеты покупаются в автобусах, которые следуют по маршруту, а этот кондуктор попросту их "разводит".

Спросили у женщины, с которой ехали до этого и она подтвердила, что тоже ждет следующий автобус и билеты надо будет купить в нем. Золотое правило путешественника: делать все как местные. Хитрому кондуктору не повезло.

Foto: Undīne Miezīte

В Момпиче автобус не шел, Ундине и Яниса высадили на перекрестке, от которого до городка было еще шесть километров. На обочине стояла машина, водитель которой был готов подвести путешественников за очень нескромную по местным меркам плату в четыре доллара. Показалось дорого и решили идти пешком.

Понимание, что, вероятно, это было ошибкой, пришло где-то через километр. Навигатор показывал, что остался час и 15 минут пути, а на машине они бы доехали минут за восемь. За спиной были большие и тяжелые рюкзаки, так что герои предвкушали, в каком состоянии они доберутся до места назначения.

Но им повезло — первая и единственная машина, которая ехала в нужном направлении, остановилась. Веселый и любезный водитель не просто подвез их, он довез их до дверей хостела и наотрез отказался брать деньги.

Они остановились в хостеле Mud House, который в жизни оказался куда более приятным, чем на фото. Бамбуковые стены, бамбуковая кровать, бамбуковые коврики, бамбуковая жизнь. И две собачки и кот, охраняющие территорию. Хозяева хостела — американка и колумбиец, были приветливы и веселы. Ундине и Янису сразу там понравилось — это оказалось "их" место.