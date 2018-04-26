Природный парк в Тервете приглашает провести Вальпургиеву ночь в Сказочном лесу

Delfi Turgid
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Природный парк в Тервете приглашает провести Вальпургиеву ночь в Сказочном лесу
Foto: Publicitātes foto

Вальпургиева ночь (30 апреля) приближается стремительно и неумолимо и у Терветского парка опять — уже 12-й год подряд — есть идея о том, как и где ее следует проводить.

Празднование начнется в Лесу гномов Терветского парка еще засветло, в 19.00. В этот детский час стартует детская же программа. Ведьмы подтянутся к 21.00, уже в Сказочный лес. Простых посетителей туда могут довезти на терветском фирменном паровозике. По прибытии обещан концерт, костры и праздничный салют. Закончится все за полночь. Участников просят прийти в "интересной" одежде, не забыть фонари и хорошее настроение.

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Delfi Turgid

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