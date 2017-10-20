Путешествие в Абрене или Пыталово: как живет бывший латвийский городок в составе России?

"Небольшой городок в 10 километрах от границы — особенное место. Целых 25 лет, с момента подписания мирного договора в 1920 году по январь 1945-го, он входил в состав Латвии. Большинство местных в то время действительно считали себя латышами, даже если в паспорте было указано иначе. Есть версия, что название "Пыталово" происходит не от слова "пытать", а от русифицированного произношения "Pietālava". Прошло много времени, споры об Абрене утихли. Однако в 2005 году, еще до заключения договора о границах Путин на одной конференции заявил, что Латвия скорее получит "мертвого осла уши, а не Потаповский район". Теперь Пыталово, испытавшее подъемво время Атмоды, а после использовавшаяся в риторике национальных политиков, живет собственной жизнью, — забытое обеими сторонами.

"Я уже давно хотел попасть в Пыталово. Мне было интересно, какая сейчас там атмосфера. Хватит мечтать, нужно действовать — и вместе с другом Раймондом на выходных мы собрались в путь. Раймонд подготовился лучше, чем я — он специально оделся как паломник в Печорский монастырь, чтобы лучше слиться с толпой, а в случае чего я мог бы обратиться к нему как к своей "крыше"", — рассказывает Марис.

Foto: Māris Upenieks

"Самое начало путешествия — встретили козу на первой остановке в Балви.

Foto: Māris Upenieks

Мы проехали Виляку и совсем скоро оказались в современном пограничном пункте. Все новенькое, свежее, блестящее, казалось, что все сотрудники только что закончили школу пограничников — старательные молодые люди. Пока мы стояли в небольшой очереди до российской границы, то доедали кусочки прихваченного из дому пармезана, смеясь, что так придется платить меньший штраф за контрабанду. Что было совершенно лишним — на границе на наши пакеты с едой не обратили ни малейшего внимания.

Foto: Māris Upenieks

Сразу за границей — бензиновый танк. И сравнительно жуткого качества дорога.

Foto: Māris Upenieks

Мы быстро добрались до городской границы. На карте я видел гостиницу, которую не мог найти ни в одной системе бронирования. Когда приехали к ней, то стало понятно почему — двери заколочены наглухо, все тихо и мертво. Почувствовав угрозу для нашей экспедиции, мы напали на проходившую мимо женщину с вопросами, где здесь можно заночевать.

Foto: Māris Upenieks

Оказалось, что есть одно местечко. Повиляв по улицам и поспрашивав прохожих, мы нашли единственное место для ночевки в Пыталово. Это бывший пансионат, в котором сделали небольшой косметический ремонт и сдавались комнатки. Других альтернатив не было, мы были рады и этому варианту, хотя позже меня не покидали мысли о том, сколько же старичков умерло в моей кровати.

Foto: Māris Upenieks

Немного удивили местные обычаи — по какому-то приказу сверху работница гостиницы должна была откопировать не только разворот паспорта с персональной информацией гостя, но и все остальные развороты, даже абсолютно пустые. Я буквально слышал, как проглатывая очередной лист бумаги, пропадает еще один гектар российского леса.

Foto: Māris Upenieks

Документы в порядке, идем гулять. Первое впечатление — не из лучших, хотя никаких чудес мы и не ожидали увидеть. Рассыпавшийся домик. Ничего удивительного — таких, к сожалению, много и в Латгале.

Человеку хочется жить красиво, поэтому он скорее потратит время на цветы, художественную раскраску бочки и дизайн садовых гномиков, чем на покраску двери сарайчика.

Foto: Māris Upenieks

Попадались и довольно остроумно обыгранные предметы быта — павлин из покрышки, шланга и хвоста из цветов.

Foto: Māris Upenieks

Добрались до единственного кафе в городе, чтобы пообедать. Перед ним уже стоит автомобиль с латвийскими номерами. Наверное, приехал человек, связанный с приграничным нефтяным бизнесом.

Foto: Māris Upenieks

Кафе называется "Версаль"! Поев, мы узнали, что каждую пятницу здесь проходит главная дискотека округа. А сегодня как раз пятница, поэтому решено — идем. Разбитое окно в кафе добавляет адреналина и рисует в воображении яркие сцены пятничного отдыха.

Foto: Māris Upenieks

Продолжаем осмотр. Недалеко от кафе стоит заброшенный магазин. Он расположен на окраине, рядом железнодорожная станция, соответственно дискотеку не увидят посторонние. Боковым зрением изучаю местность и составляю возможный маршрут бегства на вечер.

Foto: Māris Upenieks

Железнодорожная станция.

Foto: Māris Upenieks

Это довольно большой транспортный узел — сюда приходят поезда, курсирующие из Санкт-Петербурга в Резекне и обратно.

Foto: Māris Upenieks

На станции есть большой и очень подробный плакат с инструкциями на случай теракта.

Foto: Māris Upenieks

Местному киоску не повредил бы небольшой косметический ремонт.

Foto: Māris Upenieks

Неподалеку стоит другая модель киоска, напоминающая вернувшийся из космоса и еще не остывший спутник.

Foto: Māris Upenieks

Здесь уже лучше — голубой цвет, как и ибуметин, решает все.

Foto: Māris Upenieks

Аналоговый холодильник для яблок.

Foto: Māris Upenieks

Пыталово пышно зеленеет, однако нет ощущения единого города — отдельные здания поодиночке или группками виднеются из крон деревьев и зарослей кустов.

Foto: Māris Upenieks

Невиданное зоологическое явление у дверей магазина.

Foto: Māris Upenieks

Удивительная встреча — мусоросборная машина из детства! Именно в такую машину дважды в неделю нужно было опустошать мусорное ведро.

Foto: Māris Upenieks

Культурная программа. Вход с гармошкой и детям до 5 лет — бесплатный.

Foto: Māris Upenieks

Архитектура.

Foto: Māris Upenieks

Оформление наружной рекламы магазина "У Ксюши".

Foto: Māris Upenieks

Совершенно неожиданно из-за угла показался Музей космонавтики. Но, кажется, он закрыт, во всяком случае я не помню, чтобы мы его посещали.

Foto: Māris Upenieks

Неподалеку стоит обязательный памятник падшим во время Отечественной войны.

Foto: Māris Upenieks

Сквер назван в честь тридцатилетия освобождения от фашистских захватчиков. Значит, уже давно стоит.

Foto: Māris Upenieks

Похоже, что мы добрались до центра городка. Здесь стоит заброшенный кинотеатр и какие-то деревянные развалины. Заговорили с одним подозрительным мужиком, который думал, что мы шпионы или журналисты. Узнав, что мы из Латвии и приехали, потому что нам интересно, расслабился и подобрел. Рассказал, что по обе стороны границы по-прежнему крепкие связи, у многих в Латвии живут родственники и автомобили с латвийскими номерами в Пыталове не редкость. Узнали также и то, что развалившееся здание — какой-то объект со времен Латвии, и что растущую посередине развалин елку на новый год украшают как главную елку города. Что же, спасибо, мужик.

Foto: Māris Upenieks

От кинотеатра остались лишь бывшие неоновые буквы.

Foto: Māris Upenieks

Альтернатива кирпичу. Наверное, такую расцветку выбрали, чтобы не напоминала латвийский флаг.

Foto: Māris Upenieks

Успели и в местный музей. Дамы уже собрались уходить, вымыли полы и не скрывали недовольства. Но что поделать — мы пришли в официальное рабочее время.

Foto: Māris Upenieks

Сейчас здесь проходит фотовыставка рижской школьницы.

Foto: Māris Upenieks

Экспозиция музея не сильно изменилась с советских времен. Связь Пыталова с Латвией не скрывают и не замалчивают.

Foto: Māris Upenieks

Латвийскому периоду посвящен раздел "Годы буржуазии", и, конечно, он показан так, словно советские патриоты должны были его просто перетерпеть. Как небольшую зубную боль. Выставлен и паспорт старого образца.

Foto: ""Purina"

Городок переименовали в Абрене в 1938 году, а до этого это было Яунлатгале.

Foto: Māris Upenieks

Симпатично выглядит журнал "Darba sieviete" с грузинским мужчиной Иосифом на обложке.

Foto: Māris Upenieks

А вот интересный вымпел пограничного отряда, на котором Пыталово соединен с Вентспилсом. Не Аверса ли рук дело?

Foto: Māris Upenieks

Девы в национальных нарядах в фойе гостиницы.

Foto: Māris Upenieks

Несмотря на запах нафталина в экспозиции, музей старается идти в ногу со временем — в прихожей каморка словно создана для селфи в Instagram.

Foto: Māris Upenieks

Музей закрывают, идем дальше.

Foto: Māris Upenieks

Микрорайон.

Foto: Māris Upenieks

Магазин одежды в многоквартирном доме.

Foto: Māris Upenieks

Проходя мимо здания самоуправления, на нас из пышных елок выскочил Ленин! Непривычно компактный, ростом с Порзиньгиса.

Foto: Māris Upenieks

По всему городу расклеены ярко-салатовые листовки о скором открытии в Пыталове туристической фирмы. Судя по их количеству, об этом в городке теперь знают все.

Foto: Māris Upenieks

Нашли образец авангардной архитектуры, столь же впечатляющий, как и косметика проходящих мимо дам. Похоже, что, к сожалению, это проект не доведен до конца.

Приближается вечер и надо бы уже собираться на дискотеку. Идем кратчайшим путем через парк, а там бабушка спокойно пасет корову. Мы не могли не пообщаться с ней. Это тетя Женя, очень общительная. Ее родственники живут в Латвии, и сама она тоже бывала в Гулбене, говорит, что там немного поприличнее, чем в Пыталово. Хотя и здесь тоже неплохо, да и куда деться старому человеку. Когда корова у нас на глазах прямо рядом с дорожкой вывалила добрую лепешку, я пошутил, что у нас в парках за животными с пакетиками убирают. Женя уверила нас, что так и сделает.

Foto: Māris Upenieks

Пока мы разговаривали, корова медленно двинулась домой — дорогу уже хорошо знает.

Foto: Māris Upenieks

Нам было по дороге, поэтому мы еще немного пообщались. Только в этот раз в пансионат шли мы.

Foto: Māris Upenieks

Ни одной прямой линии.

Foto: Māris Upenieks

Через какое-то время, освежившись и надушившись, мы отправились покорять дискотеку. Предчувствуя далеко не томный вечер, на входе я еще раз осмотрел разбитое версальское стекло.

Foto: Māris Upenieks

Сели в дальнем углу. Ели, пили, ждали. В соседнем помещении тихо что-то праздновали, но вскоре и эти посетители покинули "Версаль".

Foto: Māris Upenieks

Уже почти 11 вечера, а по-прежнему никого. Становится неуютно, заказали десерт.

Foto: Māris Upenieks

Вскоре мы поняли, что никто не придет. Отправились домой. Петляя по полутемным улочкам вдоль призрачно мрачного автовокзала, мы наконец добрались до пансионата.

Foto: Māris Upenieks

Похоже, что здесь мы единственные гости. Абсолютная тишина. Однако около полуночи по пути в душ в конце коридора я увидел мужчину, который пах лесом и мыл ноги в раковине у дверей душа. Этого нам было мало, и мы решили посмотреть фильм ужасов "The Conjuring 2". Оказалось, жутким приключением — каждый поход в туалет вызывал сильнейшие эмоции, особенно зная, что где-то здесь сидит этот мужик с ногами. Но мы выжили, несмотря на то, что в кошмарах мне приснилось, что шкаф в углу стал чем-то другим.

Foto: Māris Upenieks

Прекрасное утро. Это Раймонд и его "аутентичный аутфит".

Foto: Māris Upenieks

Продолжаем изучать город. Во дворе одного дома спокойно разгуливает семейство свиней.

Foto: Māris Upenieks

Другой двор призван ассоциироваться с пластиковыми Сейшелами.

Foto: Māris Upenieks

Зелени здесь хватает.

Foto: Māris Upenieks

Разные уровни жизни.

Foto: Māris Upenieks

Впечатляющий урожай яблок.

Foto: Māris Upenieks

Оформление магазина.

Foto: Māris Upenieks

Районный босс.

Foto: Māris Upenieks

Пыталовский рынок. Или мы опоздали, или он действительно измельчал. Один мужик продает одежду, другой овощи и ягоды. А третий улыбается с предвыборного плаката "Единой России".

Foto: Māris Upenieks

Брендинг магазина разливного пива. Чистое нейропрограммирование — как пройти мимо целых пяти бассейнов с золотистой жидкостью?

Foto: Māris Upenieks

Наткнулись на симпатичный магазин хозтоваров в греко-римско-сталинском стиле.

Foto: Māris Upenieks

Товаров — до потолка. Особенно выделяются ковры с иконами.

Foto: Māris Upenieks

В окне видно культурное наследие графического дизайна.

Foto: Māris Upenieks

Увидели автовокзал при дневном свете.

Foto: Māris Upenieks

Все направления в основном в ближайшие населенные пункты. Самое дальнее — Псков, туда автобус ходит раз в день, расстояние в 100 километров преодолевая за 4 часа.

Foto: Māris Upenieks

Довоенное здание в послевоенном состоянии.

Foto: Māris Upenieks

Не хотелось бы создавать впечатление о Пыталове только пессимистичным. Ничего уникально плохого здесь нет — только реальность российской глубинки. Кто-то живет хуже, кто-то лучше. Выехав из Пыталова, подвезли двух автостопщиц, которые рассказали, что работы вообще нет, что люди уезжают за лучшей жизнью в Псков, Санкт-Петербург или даже в Мурманск. А как у нас на востоке Латгале? Да, город зарос и местами очень запущен, но есть и хорошие новости — Европейский Союз и здесь пытается вложить деньги хоть в какой кусок дороги в рамках программы заграничного сотрудничества.

Foto: Māris Upenieks

Свежий пешеходный переход. Соблюдается ли — другой вопрос.

Foto: Māris Upenieks

Относительно свежая покраска.

Foto: Māris Upenieks

Здесь вообще как в Европе. На окраине города есть парочка больших супермаркетов. До них мы не добрались, но кажется, что и за территорией ухаживают соответствующе.

Foto: Māris Upenieks

Эстрада.

Foto: Māris Upenieks

Стадион. Да, есть над чем поработать.

Foto: Māris Upenieks

А у кого-то листья уже собраны и в уголке свалены — порядок зависит от нас самих.

Foto: Māris Upenieks

Наш график намекает, что пора ехать дальше, в сторону Пскова.

Foto: Māris Upenieks

Мы еще не догадываемся, какие приключения нас ждут. Золотые унитазы,

Foto: Māris Upenieks

честные выпивохи,

Foto: Māris Upenieks

и истинная русская духовность.

Действительно рекомендую попутешествовать по России! Широкой душе свойственно не замечать недостатки".