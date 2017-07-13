Путешествие во времени: Как 60 лет назад в Риге открывали Каменный мост (ФОТО, ВИДЕО)

В том месте, где сегодня стоит Каменный мост, была и паромная переправа, и понтонный мост. А еще там хотели построить туннель, но в итоге все пришло к тому, что в 1955 году начали сооружение постоянного и надежного моста. Движение по Октябрьскому мосту — такое название он получил 60 лет назад — открылось 21 июля 1957 года.

Вот так открытие моста запечатлено в киножурнале 1957 года, сохранившемся в Государственном архиве кино- и фотодокументов Латвийского национального архива.

Несмотря на то, что мост называется "Каменным", в его основе лежат стальные балки. Мост строили не на пустом месте — до него там был понтонный мост. Ширина нынешнего моста 27,5 метров, железобетонная проезжая часть построена из полотна толщиной 18 сантиметров. По краям моста расположены 3,5-метровые пешеходные тротуары. Общая дина моста 503,12 метра. Мало кто знает, но изначально правая часть моста могла подниматься, пропуская высокие суда. Потом за ненадобностью конструкцию демонтировали.

Foto: Skats uz Daugavmalas tirgu. Rīga, 1920. gadi. Autors nav zināms. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

С XVIII века на месте моста действовала паромная переправа — транспорт и людей перевозили на плотах. Работала она с апреля до ноября, а зимой все просто шли по льду. Уже тогда Рига была довольно крупным городом, поэтому горожане задумались о создании более надежной и постоянной переправы на левый берег. В 1887 году Рижская дума выбирала между двумя вариантами — туннелем под Даугавой и мостом через нее. Стоимость их была примерно одинаковой, но туннель требовал больше расходов на обслуживание. Одно только круглосуточное освещение чего стоило! Непомерные траты для второй половины XIX века.

В итоге на месте, где в будущем разместится Октябрьский, а потом Каменный мост, был построен понтонный мост. 35 понтонов, деревянные мостки и купальни по бокам. С желающих культурно отдохнуть на воде брали плату — несколько копеек. Вода в Даугаве тогда была не в пример чище, чем сегодня. Кстати, за пересечение моста на транспорте — гужевом или, позже, автомобильном — надо было платить. Пешеходы шли на своих двоих, зато бесплатно.

Foto: Vecrīgas panorāma no Daugavas ledus. Rīga, 1938. gads. Autors nav zināms. Foto no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva

Во время первой войны немцами рядом был построен Либецкий мост. Но ледоход и наводнение 1924 года его уничтожили.

В архивном видео Стивена Спилберга видно (см. после 1:30), как в 1937 году понтонный мост пересекают трамваи и пешеходы.

Во время Второй мировой войны мост был взорван, но потом заново построен — также на понтонах. Лишь спустя 10 лет после окончания войны решено было возвести надежную железобетонную постройку. А понтонный мост перенесли севернее — туда, где в 1981 году построили Вантовый мост.

Сегодня Даугаву в Риге можно пересечь по одному из пяти мостов — Южному, Островному, Железнодорожному, Каменному и Вантовому. Время от времени поднимается вопрос Северной переправы, но она-то как раз вполне может оказаться и туннелем. Первым в истории города.