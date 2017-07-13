Путешествие во времени: Как 60 лет назад в Риге открывали Каменный мост (ФОТО, ВИДЕО)

Вот так открытие моста запечатлено в киножурнале 1957 года, сохранившемся в Государственном архиве кино- и фотодокументов Латвийского национального архива.
Несмотря на то, что мост называется "Каменным", в его основе лежат стальные балки. Мост строили не на пустом месте — до него там был понтонный мост. Ширина нынешнего моста 27,5 метров, железобетонная проезжая часть построена из полотна толщиной 18 сантиметров. По краям моста расположены 3,5-метровые пешеходные тротуары. Общая дина моста 503,12 метра. Мало кто знает, но изначально правая часть моста могла подниматься, пропуская высокие суда. Потом за ненадобностью конструкцию демонтировали.
С XVIII века на месте моста действовала паромная переправа — транспорт и людей перевозили на плотах. Работала она с апреля до ноября, а зимой все просто шли по льду. Уже тогда Рига была довольно крупным городом, поэтому горожане задумались о создании более надежной и постоянной переправы на левый берег. В 1887 году Рижская дума выбирала между двумя вариантами — туннелем под Даугавой и мостом через нее. Стоимость их была примерно одинаковой, но туннель требовал больше расходов на обслуживание. Одно только круглосуточное освещение чего стоило! Непомерные траты для второй половины XIX века.
В итоге на месте, где в будущем разместится Октябрьский, а потом Каменный мост, был построен понтонный мост. 35 понтонов, деревянные мостки и купальни по бокам. С желающих культурно отдохнуть на воде брали плату — несколько копеек. Вода в Даугаве тогда была не в пример чище, чем сегодня. Кстати, за пересечение моста на транспорте — гужевом или, позже, автомобильном — надо было платить. Пешеходы шли на своих двоих, зато бесплатно.
Во время первой войны немцами рядом был построен Либецкий мост. Но ледоход и наводнение 1924 года его уничтожили.
В архивном видео Стивена Спилберга видно (см. после 1:30), как в 1937 году понтонный мост пересекают трамваи и пешеходы.
Во время Второй мировой войны мост был взорван, но потом заново построен — также на понтонах. Лишь спустя 10 лет после окончания войны решено было возвести надежную железобетонную постройку. А понтонный мост перенесли севернее — туда, где в 1981 году построили Вантовый мост.
Сегодня Даугаву в Риге можно пересечь по одному из пяти мостов — Южному, Островному, Железнодорожному, Каменному и Вантовому. Время от времени поднимается вопрос Северной переправы, но она-то как раз вполне может оказаться и туннелем. Первым в истории города.