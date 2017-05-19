Путешествие во времени: Как центр Риги выглядел летом 1937-го (ВИДЕО)

На YouTube появилось видео из архива Стивена Спилберга, на котором запечатлены картины из жизни Риги образца лета 1937 года. Памятник Свободы был совсем новеньким, машин было мало, а через Старую Ригу курсировал трамвай — такой же, как тот, что сегодня возит туристов в Межапарк. Вот только ям на асфальте сильно меньше.

В ролике видна доска объявлений в Старой Риге и на тот момент довольно современные телефоны. И всего за пару минут можно оценить моду в столице Латвии середины 1930-х.

Foto: Kadrs no video

Заметно и то, как за 80 лет изменились популярные места в городе. Например, на Даугаве довольно оживленное судоходное движение, а улица Марияс со стороны Привокзальной площади вообще неузнаваема. Люди свободно ходят прямо посредине проезжей части, а автомобильное движение (редкое) регулирует полицейский в специальной будочке.

Вот как Рига выглядела в 1937 году:



