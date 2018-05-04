Путешествуем по Латгалии: 12 красивейших природных троп для незабываемых прогулок

Delfi Turgid
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Болотная тропа Тейрумники
Путешествуем по Латгалии: 12 красивейших природных троп для незабываемых прогулок
Foto: latgale.travel

Приближаются длинные выходные, поэтому мы советуем провести хотя бы один день на свежем воздухе. Весна — отличное время для прогулок по природным тропам и именно поэтому DELFI Tūrismagids рассказывает о 12 самых лучших и живописных тропах в Латгалии.

Собрать список этих троп нам помогли специалисты Ассоциации туризма Латгальского региона и областных информационных ассоциаций.

Болотная тропа в Андрупене

Сразу за воротами музея Andrupenes lauku sēta начинается болотная тропа протяженностью примерно в 750 метров. С пригорка вниз ведет деревянная лестница, где внизу находится моховое (верховое) болото.

Путешествуем по Латгалии: 12 красивейших природных троп для незабываемых прогулок
Foto: latgale.travel

Дорожка петляет между низких сосенок, где плывет пьянящий аромат болотного багульника, особенно сильного весной и в начале лета. Прогуливаясь по тропе, можно увидеть различные неприхотливые растения, характерные для этого вида болота, не требующие богатой минералами почвы.

Адрес: Сколас 5, Андрупене
GPS: 56.189622, 27.398074
Тел.: +371 26458876, laukuseta@inbox.lv

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Болотная тропа Тейрумники

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