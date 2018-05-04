Путешествуем по Латгалии: 12 красивейших природных троп для незабываемых прогулок

Приближаются длинные выходные, поэтому мы советуем провести хотя бы один день на свежем воздухе. Весна — отличное время для прогулок по природным тропам и именно поэтому DELFI Tūrismagids рассказывает о 12 самых лучших и живописных тропах в Латгалии.
Собрать список этих троп нам помогли специалисты Ассоциации туризма Латгальского региона и областных информационных ассоциаций.
Болотная тропа в Андрупене
Сразу за воротами музея Andrupenes lauku sēta начинается болотная тропа протяженностью примерно в 750 метров. С пригорка вниз ведет деревянная лестница, где внизу находится моховое (верховое) болото.
Дорожка петляет между низких сосенок, где плывет пьянящий аромат болотного багульника, особенно сильного весной и в начале лета. Прогуливаясь по тропе, можно увидеть различные неприхотливые растения, характерные для этого вида болота, не требующие богатой минералами почвы.
Адрес: Сколас 5, Андрупене
GPS: 56.189622, 27.398074
Тел.: +371 26458876, laukuseta@inbox.lv
- 1. Болотная тропа Тейрумники
- 2. Адамовская природная тропа
- 3. Пиедруйская тропа в долине Даугавы и Даугавский камень
- 4. Таборская природная познавательная тропа и Одская тропа
- 5. Природный парк Daugavas loki
- 6. Марковская познавательная тропа
- 7. Истрский природный парк и природная тропа Упурсалас
- 8. Природный парк Balkanu kalni
- 9. Природная тропа Греблякалнс