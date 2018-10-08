Пять осенних поездок по Латвии. Рекомендует путешественник Отомар Пуце

Delfi Turgid
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Пять осенних поездок по Латвии. Рекомендует путешественник Отомар Пуце
Foto: Egons Lācis, @egonslacis/Gints Gabrāns, @gabransg

Золотая осень — отличное время для небольших путешествий: природа предстает во всей красе, а погода радует солнечными днями. И если вам кажется, что все интересное уже было осмотрено за лето, то вы ошибаетесь! В Латвии еще много мест и объектов, которые можно открыть осенью.

Новые туристические объекты в разных уголках страны может открыть любой из вас. А мы предлагаем ознакомиться с пятью не самыми известными местами Латвии, которые рекомендует для осенних поездок тургид Ото.

Насладитесь особой атмосферой двора Юлианны

Если отправились в сторону Лиепаи, то однозначно стоит посетить двор Юлианны (Juliannas pagalms). Здесь можно сбежать от городской суеты, не спеша выпить чашку кофе или насладиться ужином в ресторане.

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A post shared by @rigmoona on Aug 11, 2018 at 8:57am PDT

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Вернуться в прошлое в Музее культуры Dauderi

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Delfi Turgid

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