Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были

Что может быть лучше отдыха на природе? Только отдых на природе в таком месте, в котором лично вы еще не были. Мы предлагаем пять идей таких мест, а если вы там уже были… что ж, заходите на второй круг!

Природный парк Рагакапа

Foto: DELFI

В прошлом году территория парка была серьезно "модернизирована" и стала еще более удобной для посетителей. Это хорошее место для отдыха на природе в течение одного дня, а еще лучше оно становится, если туда отправиться на велосипедах, благо у Лиелупского моста есть специальные указатели.

Можно побродить по тропам в сосновом лесу (на выбор аж четыре разных маршрута), покоряя обновленные площадки, можно добраться до пляжа и посмотреть на одну из самых высоких в Латвии дюн высотой 18,2 метра.