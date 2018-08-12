Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 5
Медемское (и другие) болото под Ригой
Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были
Foto: Delfi foto lietotājs miller31

Что может быть лучше отдыха на природе? Только отдых на природе в таком месте, в котором лично вы еще не были. Мы предлагаем пять идей таких мест, а если вы там уже были… что ж, заходите на второй круг!

Природный парк Рагакапа

Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были
Foto: DELFI

В прошлом году территория парка была серьезно "модернизирована" и стала еще более удобной для посетителей. Это хорошее место для отдыха на природе в течение одного дня, а еще лучше оно становится, если туда отправиться на велосипедах, благо у Лиелупского моста есть специальные указатели.

Можно побродить по тропам в сосновом лесу (на выбор аж четыре разных маршрута), покоряя обновленные площадки, можно добраться до пляжа и посмотреть на одну из самых высоких в Латвии дюн высотой 18,2 метра.

1 5
Медемское (и другие) болото под Ригой

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Все секреты Риги!

Рижские маршруты. Усачи из Чиекуркалнса и пограничный спор с Тейкой
Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были

Пять природных мест отдыха под Ригой, в которых вы, возможно, еще не были

Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе

Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе (1)

Опрос: Четверть населения Латвии не считает соседние страны заграницей

Опрос: Четверть населения Латвии не считает соседние страны заграницей

Аптечка путешественника. Какие лекарства обязательно надо взять с собой в дорогу?

Аптечка путешественника. Какие лекарства обязательно надо взять с собой в дорогу?

Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной

Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной

подробнее
Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе

Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов в Европе (1)

Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной

Топ-10 вещей, без которых ваша поездка в Исландию будет неполной

Аптечка путешественника. Какие лекарства обязательно надо взять с собой в дорогу?

Аптечка путешественника. Какие лекарства обязательно надо взять с собой в дорогу?

Жителей и гостей Вильнюса снова приглашают на башню Гедиминаса

Жителей и гостей Вильнюса снова приглашают на башню Гедиминаса

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать

Когда Канары надоели. 12 европейских островов, на которых стоит побывать (2)

подробнее