Рождественские базарчики в Риге признаны самыми дешевыми в Европе

Барометр рождественских ярмарок британская почтовая компания Post Office провела исследование, которое показало, что в этом году Рига имеет наиболее экономически выгодные рождественские базарчики в Европе, где общие расходы двух человек в выходные дни составят 504,00 фунта или 570,33 евро, пишет портал Riga.lv.

Выходные в Мюнхене обойдутся в 525,00 фунтов (594,09 евро), что для туристов из Великобритании является вторым наиболее экономически выгодным местом. Третье место занимает французский город Лилль, где выходные британцам будут стоить 532,00 фунтов (602,01 евро). За ним следует соседняя столица Эстонии, Таллин, где уикенд обойдется в 563,00 фунтов (637,09 евро). И первую пятерку замыкает чешский город Прага с 674,00 фунтами или 762,70 евро.

Самые дорогие выходные для туристов будут в Стокгольме, где общие издержки составят 854,00 фунтов или 966,39 евро.

В последние несколько лет Рига занимала четвертое и второе место.

В исследовании барометра обобщена информация о стоимости авиабилетов туда и обратно из Лондона в конкретный город, стоимости двух ночей в гостинице, цене двух транспортных билетов от аэропорта до центра города, цене ужина из трех блюд с вином, цене на кофе, стоимости закусок и напитков, доступных на рынке.

Барометр европейских рождественских рынков Post Office основывался на информации, предоставляемой национальными и региональными туристическими агентствами. Было обследовано десять европейских городов – Рига, Мюнхен, Лилль, Таллин, Прага, Будапешт, Копенгаген, Берлин, Вена и Стокгольм.