Ryanair и Wizz Air меняют правила провоза ручной клади. Пояснение от Рижского аэропорта

С 1 ноября лоукостеры Ryanair и Wizz Air меняют правила перевозки ручной клади и багажа. Пассажиры, которые не доплатили за услугу priority, смогут брать с собой в салон только одну сумку.

Раньше в самолёты этих авиаперевозчиков любые пассажиры могли брать с собой одну маленькую сумочку и одну побольше — в том числе и маленький чемодан на колёсах. Теперь эта возможность осталась только у пассажиров с услугой Priority.

По официальной информации Ryanair, это сделано для того, чтобы уменьшить число задержек рейсов. 120 небольших чемоданов, которые нужно пометить перед посадкой, приводят к задержке вылета на 25 минут.

Новые правила двух лоукостеров немного отличаются. Рижский аэропорт составил наглядную инфографику, которая поможет пассажирам не запутаться.

Маленькая сумочка, которую разрешает провозить Ryanair, должна вписываться в параметры 40 x 20 x 25 см (раньше было 35 x 20 x 20), Wizz Air — 40 x 30 x 20. С доплатой за Priority в самолётах Ryanair можно дополнительно провезти сумку или чемодан с размерами 55 x 40 x 20 см, в самолётах WizzAir — 55 x 40 x 23.

Доплата за услугу для пассажиров Ryanair составляет 6 евро, если купить её сразу вместе с билетом, 7 евро — если докупить в аэропорту и расплатиться картой, 10,65 евро — если расплатиться в аэропорту наличными. Для пассажиров Wizz Air доплата в первом случае будет 11 евро, в аэропорту — 20 евро вне зависимости от способа оплаты.

Если пассажир не заплатил за Priority, но пришёл на посадку с дополнительной сумкой, он может доплатить за неё в этот момент: 28,65 перевозчику Ryanair евро и 25 евро перевозчику Wizz Air.

С 1 ноября Wizz Air также вводит дополнительную категорию багажа: багаж весом до 10 кг.