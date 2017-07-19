Кто сказал, что в Латвии есть только скучные гостиницы и сельские дома? Хватает в нашей стране весьма неординарных мест для отдыха, владельцы которых проявляются завидную фантазию или хотя бы просто грамотно копируют подсмотренные в огромном мире идеи. Вот 10 примеров.

Совсем недавно в районе Саулкрасты появился домик отдыха "Abi labi rabarberi". Ночь на двоих стоит 60 евро.

На минувшей неделе открылся и этот плавучий домик (который так и называается "Peldumāja") в Павилосте. Вид из окна — красивый и все время меняется.

Гостевые домики "Cerību liedags" в Мерсрагсе понравятся тем, кто хочет спрятаться от суеты в лесу и наслаждаться покоем, тишиной и комфортом. За одну ночь надо платить от 40 евро. И искупаться в огромной бадье, которая спряталась в лесу меж листьев папоротника.

Очень творческое место этот домик у речки Огре. Удобств минимум, зато максимум близости к природе. Даже от комаров вас будет отделять всего лишь тонкая сеть. Ночь от 35 евро.

Кто в детстве не мечтал о домике на деревьях? А кто вырос и продолжает о нем мечтать? Тот пусть знает, что недалеко от Цесиса есть дома отдыха "Baltais Čiekurs" и "Čiekurs". Цены, правда, кусаются — от 95 евро за ночь.

Ищите что-то интересное на видземском взморье? В Саулкрасты есть интересный домик, построенный в контейнере. Переночевать там могут, максимум, трое. А цена — от 39 евро.

А под Кекавой можно найти домик на воде, идейный вдохновитель которого находится в далеком Занзибаре. И называется наш домик — "Zanzibāra". Переночевать пускают недорого, всего за 27 евро.

На озере Лиелауце можно взять напрокат не только лодку, но и целый дом. Рыбачить там можно буквально не вставая с кровати! Или не рыбачить, а ловить раков — они там тоже есть. Равно как и прекрасные виды на берег, болота и местный замок. Лодка и дом стоят от 35 евро в сутки.

Озеро не по душе? Так отправляйтесь на море, да возьмите в аренду домик недалеко от Павилосты!