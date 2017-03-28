Семь идей для весенней прогулки в Риге

Зиедоньдарс
Это уникальный парк, который находится на границе между центром города и окраиной. С одной стороны – каменные дома улицы А. Чака, с другой – деревянная застройка и узкие улицы.
Парк разбит незадолго до Второй мировой войны. В наше время Зиедоньдарзс вернул свой шарм –посетителей радует исторический фонтан со скульптурами лягушек. Здесь с удовольствием проводят время семьи с детьми, молодежь, пожилые люди.
В Зиедондарзсе есть детская площадка, а зоны для пассивного и активного отдыха разделены – никто никому не мешает. В парке есть кафе с уютными террасами.
Кроме того, на прогулку можно взять и собаку – имеется площадка для выгула. Также в парке проложены дорожки, которые понравятся любителям бега.
Дамба AB
Летом дамба AB – одно из излюбленных мест отдыха. Здесь проходят различные мероприятия, работаю кафе и галереи, здесь можно просто погулять и насладиться панорамами города.
Дамба появилась в конце XIX начале XX века для укрепления береговой линии Даугавы. Когда-то она служила причалом. Во время Второй мировой войны дамба была уничтожена, но в 1950-е ее восстановили и с тех пор она не меняла вид. В летний сезон здесь проходят различные мероприятия, а на праздники именно с этой дамбы запускают салют.
Луцавсала
Нескольких часов будет недостаточно! Остров на Даугаве, который еще несколько лет назад был заполнен садовыми домиками, а после благоустройства стал местом отдыха и купания. Здесь собираются и дети, и любители активного отдыха и те, кто любит побыть на природе, одновременно не покидая центр города.
В теплое время года горожан манит пляж – на Луцавсале имеются кабинки для переодевания и пляж создан так, что является безопасным и для детей, и для взрослых. Рядом есть волейбольная площадка.
На детской площадке есть все, что может порадовать малышей – можно прыгать и бегать, играть в песочнице.
Променад Спикери
В 15-ти минутах ходьбы от центра Старой Риги вдоль Даугавы в южном направлении есть квартал с исторической и творческой атмосферой – Спикери и променад, который включен в территорию всемирного наследия ЮНЕСКО – в историческом центре Риги.
С XIV века это было место, где разгружали и загружали суда, здесь были многочисленные склады, cам квартал появился во второй половине XIX века, когда территорию застроили большим количеством одинаковых по форме складов. Зданиям из красного кирпича более 150 лет, и проектировали их лучшие архитекторы Балтии.
Как и во многих старых промышленных районах европейских стран, в Спикери тоже царит творческая атмосфера. В теплое время года проходят различные мероприятия под открытым небом.
Летом 2013 года завершилось благоустройство берега Даугавы, появился променад, который стал излюбленным у рижан и гостей города местом отдыха.
Рижский Центральный рынок
Когда в 1930 году открыли Рижский Центральный рынок, его признали не только самым крупным в Европе, но и самым современным. Он неизменно находился в сердце Риги, и нередко его называли "чревом города". Во все времена рынок был символом благосостояния. Здесь всегда есть что купить, любой покупатель найдет свой товар – рыбу, мясо, кондитерские изделия, молоко, цветы и многое другое.
Большое кладбище
Некоторые могут удивиться и сказать: что же это за место для прогулок? Но весной, когда территория покрыта зеленым травяным одеялом с цветущими разноцветными лютиками, на прогулки в это место отправляются самые большие скептики.
Большое кладбище, или Архитектурный памятник государственного значения, с мемориальными постройками находится в собственности Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, бывшее кладбище.
Площадь территории – 22 га. Здесь похоронены десятки тысяч рижан, которым установлены памятники художественной ценности, которые рассказывают о разных периодах, начиная с середины XVIII века.
Мол Мангальсалы
Если захочется сбежать за пределы городской суеты, нужно ехать на Мангальсалу. Это часть города, которую проходит весь морской транспорт. Здесь сохранились памятные камни, посвященные визиту императора Александра II и наследника престола Николая Александровича в 1856 и 1860 году. В начале 1990 годов они были разбиты, но во время ремонта пирса замурованы в бетон. В прибрежных лесах Мангальсалы располагаются части комплекса фортификационных сооружений, служивших для защиты Риги при нападении противника с моря, которые находятся под защитой государства.