Семь идей для весенней прогулки в Риге

Зиедоньдарс

Это уникальный парк, который находится на границе между центром города и окраиной. С одной стороны – каменные дома улицы А. Чака, с другой – деревянная застройка и узкие улицы.

Парк разбит незадолго до Второй мировой войны. В наше время Зиедоньдарзс вернул свой шарм –посетителей радует исторический фонтан со скульптурами лягушек. Здесь с удовольствием проводят время семьи с детьми, молодежь, пожилые люди.

Foto: LETA

В Зиедондарзсе есть детская площадка, а зоны для пассивного и активного отдыха разделены – никто никому не мешает. В парке есть кафе с уютными террасами.

Кроме того, на прогулку можно взять и собаку – имеется площадка для выгула. Также в парке проложены дорожки, которые понравятся любителям бега.

Дамба AB

Летом дамба AB – одно из излюбленных мест отдыха. Здесь проходят различные мероприятия, работаю кафе и галереи, здесь можно просто погулять и насладиться панорамами города.

Дамба появилась в конце XIX начале XX века для укрепления береговой линии Даугавы. Когда-то она служила причалом. Во время Второй мировой войны дамба была уничтожена, но в 1950-е ее восстановили и с тех пор она не меняла вид. В летний сезон здесь проходят различные мероприятия, а на праздники именно с этой дамбы запускают салют.

Луцавсала

Нескольких часов будет недостаточно! Остров на Даугаве, который еще несколько лет назад был заполнен садовыми домиками, а после благоустройства стал местом отдыха и купания. Здесь собираются и дети, и любители активного отдыха и те, кто любит побыть на природе, одновременно не покидая центр города.

Foto: LETA

В теплое время года горожан манит пляж – на Луцавсале имеются кабинки для переодевания и пляж создан так, что является безопасным и для детей, и для взрослых. Рядом есть волейбольная площадка.

На детской площадке есть все, что может порадовать малышей – можно прыгать и бегать, играть в песочнице.

Променад Спикери

В 15-ти минутах ходьбы от центра Старой Риги вдоль Даугавы в южном направлении есть квартал с исторической и творческой атмосферой – Спикери и променад, который включен в территорию всемирного наследия ЮНЕСКО – в историческом центре Риги.

С XIV века это было место, где разгружали и загружали суда, здесь были многочисленные склады, cам квартал появился во второй половине XIX века, когда территорию застроили большим количеством одинаковых по форме складов. Зданиям из красного кирпича более 150 лет, и проектировали их лучшие архитекторы Балтии.

Foto: DELFI

Как и во многих старых промышленных районах европейских стран, в Спикери тоже царит творческая атмосфера. В теплое время года проходят различные мероприятия под открытым небом.

Летом 2013 года завершилось благоустройство берега Даугавы, появился променад, который стал излюбленным у рижан и гостей города местом отдыха.

Рижский Центральный рынок

Когда в 1930 году открыли Рижский Центральный рынок, его признали не только самым крупным в Европе, но и самым современным. Он неизменно находился в сердце Риги, и нередко его называли "чревом города". Во все времена рынок был символом благосостояния. Здесь всегда есть что купить, любой покупатель найдет свой товар – рыбу, мясо, кондитерские изделия, молоко, цветы и многое другое.

Большое кладбище

Некоторые могут удивиться и сказать: что же это за место для прогулок? Но весной, когда территория покрыта зеленым травяным одеялом с цветущими разноцветными лютиками, на прогулки в это место отправляются самые большие скептики.

Большое кладбище, или Архитектурный памятник государственного значения, с мемориальными постройками находится в собственности Латвийской евангелическо-лютеранской церкви, бывшее кладбище.

Площадь территории – 22 га. Здесь похоронены десятки тысяч рижан, которым установлены памятники художественной ценности, которые рассказывают о разных периодах, начиная с середины XVIII века.

Мол Мангальсалы

Foto: F64

Если захочется сбежать за пределы городской суеты, нужно ехать на Мангальсалу. Это часть города, которую проходит весь морской транспорт. Здесь сохранились памятные камни, посвященные визиту императора Александра II и наследника престола Николая Александровича в 1856 и 1860 году. В начале 1990 годов они были разбиты, но во время ремонта пирса замурованы в бетон. В прибрежных лесах Мангальсалы располагаются части комплекса фортификационных сооружений, служивших для защиты Риги при нападении противника с моря, которые находятся под защитой государства.