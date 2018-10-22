Семь природных троп Курземе, которые вас не разочаруют

Delfi Turgid
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Каздангский парк с озерной тропой и смотровой платформой
Семь природных троп Курземе, которые вас не разочаруют
Foto: Andra Briekmane

Пока не пришла поздняя осень со свинцовыми тучами, проливными дождями и ветрами, еще можно успеть полюбоваться латвийской природой, и если поедете в Курземе, то не пожалеете. Tūrismagids рассказывает о семи интересных природных тропах, которые вас порадуют.

Загадочная древняя долина Эмбуте

Семь природных троп Курземе, которые вас не разочаруют
Foto: Alise Lūse

Эмбуте когда-то было древним населенным и священным местом, и это одна из самых красивых и таинственных территорий в Курземе. Природный парк в Эмбуте был основан в 1977 году для защиты ландшафта, видов и биотопов на территории 232 га.

Трехкилометровая природная тропа, вьющаяся по холмам древней долины, хорошо обустроена, здесь есть лестницы, смотровые площадки и башня. Прогулку рекомендуется начинать от Информационного туристического центра, где можно узнать о самых важных местных достопримечательностях.

Семь природных троп Курземе, которые вас не разочаруют
Foto: Alise Lūse

Когда будете идти по тропе, то заметите старинное поместье, руины немецкого рыцарского замка, развалины древней церкви, городище Эмбуте, с которого открывается прекрасный вид на долину, а также долину и дамбу Йоду и могилу Индулиса.

  • Больше об этом месте читайте здесь.

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Каздангский парк с озерной тропой и смотровой платформой

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Delfi Turgid

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