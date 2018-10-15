Шишкосушилка, узкоколейка, квартира рабочего и еще 7 подобных объектов, которые обязательно следует посмотреть в Видземе

Если вы уже объездили почти всю Латвию и знаете все тайные природные тропы и красивые поместья и вас ничем невозможно удивить, то, может быть, самое время обратить внимание на то, что в серьезных учебниках по истории называется "индустриальным наследием", а по простому – старинными производствами, которые в той или иной степени работают или принимают гостей и сейчас. Впрочем, заводами дело не ограничивается – в Видземе есть несколько уникальных мельниц, водонапорная башня, депо и даже шишкосушилка!