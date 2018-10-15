Шишкосушилка, узкоколейка, квартира рабочего и еще 7 подобных объектов, которые обязательно следует посмотреть в Видземе

Delfi Turgid
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Гулбенское депо и узкоколейка в Алуксне
Шишкосушилка, узкоколейка, квартира рабочего и еще 7 подобных объектов, которые обязательно следует посмотреть в Видземе
Foto: Sanita Andiņa

Если вы уже объездили почти всю Латвию и знаете все тайные природные тропы и красивые поместья и вас ничем невозможно удивить, то, может быть, самое время обратить внимание на то, что в серьезных учебниках по истории называется "индустриальным наследием", а по простому – старинными производствами, которые в той или иной степени работают или принимают гостей и сейчас. Впрочем, заводами дело не ограничивается – в Видземе есть несколько уникальных мельниц, водонапорная башня, депо и даже шишкосушилка!

Вот 10 объектов в Видземе, которые совершенно точно стоят вашего внимания.

Мельница Коню

Шишкосушилка, узкоколейка, квартира рабочего и еще 7 подобных объектов, которые обязательно следует посмотреть в Видземе
Foto: Sanita Andiņa

Мельница Коню – по-своему уникальный объект. Это единственное место в Латвии, где можно одновременно посмотреть, как работают шерсточесальные, прядильные и мукомольные машины.

Шишкосушилка, узкоколейка, квартира рабочего и еще 7 подобных объектов, которые обязательно следует посмотреть в Видземе
Foto: Sanita Andiņa

Здесь тщательно хранятся свидетельства древних ремесел – перемалывание зерна и переработка шерсти.

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Гулбенское депо и узкоколейка в Алуксне

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Delfi Turgid

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