Шишкосушилка, узкоколейка, квартира рабочего и еще 7 подобных объектов, которые обязательно следует посмотреть в Видземе

Если вы уже объездили почти всю Латвию и знаете все тайные природные тропы и красивые поместья и вас ничем невозможно удивить, то, может быть, самое время обратить внимание на то, что в серьезных учебниках по истории называется "индустриальным наследием", а по простому – старинными производствами, которые в той или иной степени работают или принимают гостей и сейчас. Впрочем, заводами дело не ограничивается – в Видземе есть несколько уникальных мельниц, водонапорная башня, депо и даже шишкосушилка!
Вот 10 объектов в Видземе, которые совершенно точно стоят вашего внимания.
Мельница Коню
Мельница Коню – по-своему уникальный объект. Это единственное место в Латвии, где можно одновременно посмотреть, как работают шерсточесальные, прядильные и мукомольные машины.
Здесь тщательно хранятся свидетельства древних ремесел – перемалывание зерна и переработка шерсти.