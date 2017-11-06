Спорная туристическая реклама Риги продолжает собирать фестивальные призы

Серия созданных Live Rīga рекламных видеофильмов "Рига глазами рижанина" ("Insider's guide in Riga") получила награду как лучший европейский фильм на международном фестивале туристических и документальных фильмов ART&TUR 2017 в разделе "Фильмы о туризме". А клип "Riga A-Z Rap" стал вторым в категории "Туристический маршрут". В целом на фестивале было представлено 314 фильмов из 41 страны.

Новая рекламная серия Live Rīga "Insider's guide in Riga" состоит из пяти коротких фильмов – "Путешествие с таксистом", "Указания учительницы", "Путь священника", "Остановки девушки-блогера", "Дикое приключение с сениором". Фильмы сняты в сотрудничестве с агентством DDB Latvia, продюсер – Янис Нордс.

В свою очередь фильм "A – Z Riga Rap Guide" был создан в 2016 году в сотрудничестве с дигитальным центром "CUBE" и представляет собой предназначенный для социальных сетей путеводитель по Риге, в котором о городе рассказывается в формате рэп-композиции из 142 слов, расположенных в алфавитном порядке.

Наряду с латвийскими, на фестивале за главные награды боролись фильмы из Португалии, Испании, Австрии, Дании, Греции, Словении, Германии, Польши, Мексики и других стран.

На фестивале ART&TUR награждаются лучшие аудиовизуальные проекты в двух категориях – документальные фильмы и фильмы о туризме. Представленные фильмы оценивало международное жюри – 22 эксперта из 11 стран, обладающих опытом и узнаваемостью в сфере кино, туризма и маркетинга.