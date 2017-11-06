Спорная туристическая реклама Риги продолжает собирать фестивальные призы

rus.DELFI.lv
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Серия созданных Live Rīga рекламных видеофильмов "Рига глазами рижанина" ("Insider's guide in Riga") получила награду как лучший европейский фильм на международном фестивале туристических и документальных фильмов ART&TUR 2017 в разделе "Фильмы о туризме". А клип "Riga A-Z Rap" стал вторым в категории "Туристический маршрут". В целом на фестивале было представлено 314 фильмов из 41 страны.

Новая рекламная серия Live Rīga "Insider's guide in Riga" состоит из пяти коротких фильмов – "Путешествие с таксистом", "Указания учительницы", "Путь священника", "Остановки девушки-блогера", "Дикое приключение с сениором". Фильмы сняты в сотрудничестве с агентством DDB Latvia, продюсер – Янис Нордс.

В свою очередь фильм "A – Z Riga Rap Guide" был создан в 2016 году в сотрудничестве с дигитальным центром "CUBE" и представляет собой предназначенный для социальных сетей путеводитель по Риге, в котором о городе рассказывается в формате рэп-композиции из 142 слов, расположенных в алфавитном порядке.

Наряду с латвийскими, на фестивале за главные награды боролись фильмы из Португалии, Испании, Австрии, Дании, Греции, Словении, Германии, Польши, Мексики и других стран.

На фестивале ART&TUR награждаются лучшие аудиовизуальные проекты в двух категориях – документальные фильмы и фильмы о туризме. Представленные фильмы оценивало международное жюри – 22 эксперта из 11 стран, обладающих опытом и узнаваемостью в сфере кино, туризма и маркетинга.

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rus.DELFI.lv

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