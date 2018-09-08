Священная Аглона: чем интересна Аглонская базилика и что посмотреть по пути к ней

24 сентября в Аглону – место паломничества католиков всей Латвии – приедет Папа Римский Франциск I. На его мессу уже зарегистрировались свыше 31 тысячи человек. А сколько еще приедет в Аглону просто чтобы посмотреть на понтифика издалека... DELFI Tūrismagids решил рассказать, чем знаменита Аглонская базилика и что можно посмотреть по дороге к ней.

Белоснежная Аглонская базилика

Foto: F64

Икона Аглонской Пресвятой Богородицы – это католический центр Латвии и одно из известнейших священных мест в мире. Сюда приходят помолиться за себя или за своих близких.

Базилика построена в стиле барокко и ее башни достигают 60 м в высоту. Внутри базилики своды, арки и колонны богато украшены лепниной, а также находятся 10 алтарей. В базилике можно увидеть картины, написанные маслом в 18-19-х веках, а также портреты основателей и покровителей церкви Евы и Дадзибога Шастовицких.

У иконы Аглонской Богоматери установлен верхний алтарь, а под ней находятся украшения в знак благодарности. Особенного упоминания стоит и орган, которому уже больше 200 лет.

Любителям мистики и историй про привидения понравится тот факт, что под базиликой находится гробница.

Поскольку это священная земля, то на ее территории с 1699 по 1840 годы действовал монастырь, а недалеко от базилики на берегу озере Эглес в 1824 году открыли серный источник, который в свое время помог вылечить множество больных людей.

Адрес: ул. Циришу 8, Аглона, Аглонский край, LV-5304

Телефон: +371 29188740, +371 65381109

Вебсайт: www.aglonasbazilika.lv