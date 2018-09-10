Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом

Всего в двух километрах от Яунпилса находится живописная природная тропа, пролегающая вдоль речки и высоких лиственниц, а также реконструированное древнелатышское поселение и городище, пишет DELFI Tūrismagids.
Сюда можно приехать всей семьей или с друзьями, осмотреть Яунпилсский замок. Следуйте указателям и в 500 метрах от замка поверните налево, и вы окажетесь на парковке, где можно оставить автомобиль.
Там же находится информационный стенд и указатели направления.
Дальше вас ждет величавая аллея из лиственниц, в конце которой расположена реконструированная модель древнего поселения. Она понравится и детям, и взрослым — здесь есть где полазить, а еще можно представить себя стражей на башне. Кстати, рядом находится место для пикника и качели.
Напротив поселения находится древнее городище, на которое можно взобраться, однако особенными видами оно похвастаться не может, поскольку густой лес закрывает обзор.
Говорят, что Картавское городище было упомянуто в Ливонской рифмованной хронике как Баботе, поскольку это единственное городище между Добеле и Кулдигой. Предание гласит, что в горе покоится древний замок, который поднимется наверх, стоит только кому-нибудь угадать его название, а вместо него под землю уйдет построенный крестоносцами Яунпилсский замок. Эта легенда вдохновила поэта Аусеклиса на легендарное стихотворение "Замок света".
Двигаясь дальше, вы окажетесь у маленькой и быстрой речушки Бикступите, берега которой весной покрываются незабудками.
Здесь растут редкие растения и деревья, а бобры строят свои плотины. Через речку перекинут деревянный мостик, через который можно попасть к Яунпилсскому замку.
Здесь можно прогуляться по красивому парку с прудами и увидеть гробницы хозяев замка. Здесь же находится и замковый музей.
Если перед мостом свернуть направо, то можно взобраться по лестнице на гору и увидеть долину как на ладони. На изгибе Бикступите расположена отличная поляна для пикника, а для костров здесь уже есть готовые дрова.