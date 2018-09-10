Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом

Delfi Turgid
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Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом
Foto: Aija Neilande, Tukuma TIC

Всего в двух километрах от Яунпилса находится живописная природная тропа, пролегающая вдоль речки и высоких лиственниц, а также реконструированное древнелатышское поселение и городище, пишет DELFI Tūrismagids.

Сюда можно приехать всей семьей или с друзьями, осмотреть Яунпилсский замок. Следуйте указателям и в 500 метрах от замка поверните налево, и вы окажетесь на парковке, где можно оставить автомобиль.

Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом
Foto: DELFI

Там же находится информационный стенд и указатели направления.

Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом
Foto: Aija Neilande, Tukuma TIC

Дальше вас ждет величавая аллея из лиственниц, в конце которой расположена реконструированная модель древнего поселения. Она понравится и детям, и взрослым — здесь есть где полазить, а еще можно представить себя стражей на башне. Кстати, рядом находится место для пикника и качели.

Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом
Foto: Aija Neilande, Tukuma TIC

Напротив поселения находится древнее городище, на которое можно взобраться, однако особенными видами оно похвастаться не может, поскольку густой лес закрывает обзор.

Говорят, что Картавское городище было упомянуто в Ливонской рифмованной хронике как Баботе, поскольку это единственное городище между Добеле и Кулдигой. Предание гласит, что в горе покоится древний замок, который поднимется наверх, стоит только кому-нибудь угадать его название, а вместо него под землю уйдет построенный крестоносцами Яунпилсский замок. Эта легенда вдохновила поэта Аусеклиса на легендарное стихотворение "Замок света".

Двигаясь дальше, вы окажетесь у маленькой и быстрой речушки Бикступите, берега которой весной покрываются незабудками.

Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом
Foto: Aija Neilande, Tukuma TIC

Здесь растут редкие растения и деревья, а бобры строят свои плотины. Через речку перекинут деревянный мостик, через который можно попасть к Яунпилсскому замку.

Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом
Foto: Delfi foto lietotājs aleksanderplat

Здесь можно прогуляться по красивому парку с прудами и увидеть гробницы хозяев замка. Здесь же находится и замковый музей.

Тайные красоты: природная тропа Картавкална и древнее латышское поселение рядом с Яунпилсом
Foto: Publicitātes foto

Если перед мостом свернуть направо, то можно взобраться по лестнице на гору и увидеть долину как на ладони. На изгибе Бикступите расположена отличная поляна для пикника, а для костров здесь уже есть готовые дрова.

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Delfi Turgid

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