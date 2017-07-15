Хаапсалу, Эстония

Небольшой и дружелюбный городок на северо-западе Эстонии. В нем много кафе, ресторанов и парков. Семьи могут отдохнуть на песчаном пляже, прогуляться по променаду в центре города или посетить отчий дом Илон Викланд — иллюстратора книг детской писательницы Астрид Линдгрен. Там вас ждет встреча с Карлсоном и другими знаменитыми персонажами Линдгрен. В городе также стоит посетить развалины замка и узнать побольше про самое знаменитое приведение Эстонии — Белую Даму.