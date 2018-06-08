Тропа ощущений в Валмиере: слабо пройти босиком по шишкам? А по стеклу?

В Валмиере находится необычный парк, в котором можно не только пройти подвесную тропу, но и пройти два километра босиком по специальному пути, идти по которому не всегда легко.

Войдя босиком на тропу, вы сможете испытать на подошвах своих ног 15 видов различных покрытий, что не только является приятным массажем, но еще и полезно для здоровья. Вы сможете пройти по шишкам, гальке и стеклянным шарикам — правда, не из настоящего стекла, а из стекловолокна с Валмиерского завода. Конечно, поначалу ощущения не из приятных, но ваши ступни потом скажут вам спасибо!

После активных пыток ступней различными текстурами, а также упражнениями на сохранение баланса на тропе, вы сможете дать ногам отдохнуть в теплой цветочной ванночке с добавками в соответствии с временем года — почками, цветами, листьями или ягодами.