Тропа ощущений в Валмиере: слабо пройти босиком по шишкам? А по стеклу?

Delfi Turgid
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Тропа ощущений в Валмиере: слабо пройти босиком по шишкам? А по стеклу?
Foto: Andrei Danilo, Delfi
turist.ee

В Валмиере находится необычный парк, в котором можно не только пройти подвесную тропу, но и пройти два километра босиком по специальному пути, идти по которому не всегда легко.

Войдя босиком на тропу, вы сможете испытать на подошвах своих ног 15 видов различных покрытий, что не только является приятным массажем, но еще и полезно для здоровья. Вы сможете пройти по шишкам, гальке и стеклянным шарикам — правда, не из настоящего стекла, а из стекловолокна с Валмиерского завода. Конечно, поначалу ощущения не из приятных, но ваши ступни потом скажут вам спасибо!

После активных пыток ступней различными текстурами, а также упражнениями на сохранение баланса на тропе, вы сможете дать ногам отдохнуть в теплой цветочной ванночке с добавками в соответствии с временем года — почками, цветами, листьями или ягодами.

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Delfi Turgid

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