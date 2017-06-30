Уже в конце этой недели, 2 июля, в самом центре Риги распахнет свои двери крупнейший в странах Балтии электрокартинговый холл Blue Shock Race, Он обосновался на 3 этаже легендарного т/ц "Детский мир".

Там на площади 2500 м2, помимо специально созданной картинговой трассы, будет находиться и ряд других увлекательных аттракционов, например, симулятор ралли, уголок виртуальной реальности и footpool или ножной бильярд.

Примечательно, что Blue Shock Race или BSR является одной из тех историй успеха, которые начались в Лиепае, где несколько лет назад объединились двое молодых и преисполненных энтузиазма людей, у которых возникла смелая идея производства электрокартингов. Чтобы уменьшить царящий в те времена в обществе скептицизм по отношению к различным электротехнологиям и доказать их многочисленные преимущества, команда BSR решила, что эти автомобили должны проявить себя не только теоретически, но и в работе.

Уже вскоре после этого в т/ц Riga Plaza был успешно запущен первый пилотный проект электрокартинга, за которым последовала и трасса в Лиепае.

Через несколько лет технических улучшений, совершенствования бизнес-модели и изучения пожеланий клиентов у молодых людей возникла абсолютно логичная идея создания еще более масштабного электрокартингового холла в столице Латвии.

В отличие от других похожих мест развлечений, в холле BSR все предлагаемые посетителям картинги работают на электричестве. По сравнению с картингами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания, у них есть много преимуществ:

они не создают беспокоящих шумов и вибраций,

не выделяют выхлопных газов,

у этих автомобилей увеличена мощность ускорения, что делает их более динамичными.

Благодаря этим положительным качествам все другие аттракционы тоже можно разместить рядом, в одном помещении, что превратит холл в большую игровую площадку, где можно будет весело проводить время независимо от возраста, интересов или наличия опыта езды.